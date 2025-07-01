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Музеи и выставки Культура

Детская картинная галерея покажет эксклюзивные костюмные куклы

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 2 июля, в 18:00, в Детской картинной галерее (Самара, ул. Куйбышева, 139) откроются выставки "Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2025" (0+) и "Премьера. Рисунки и керамика мастерских Детской картинной галереи" (0+).

На первой выставке покажут премьерную коллекцию костюмных кукол особняка Клодта (автор Ольга Баканова). Также в экспозиции будут куклы Ольги Бакановой из двух коллекций прошлых сезонов: "Европейское Возрождение в костюме" и "Рококо".

На традиционной летней выставке "Премьера" представят рисунки, керамику, коллажи и макеты, выполненные детьми в мастерских Детской картинной галереи. Начинающим художникам в этой экспозиции пять — семь лет, опытным — 15-17.

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