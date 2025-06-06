В Самаре начали ремонтировать проезды и тротуары к социальным объектам

С 1 июня в Самаре стартовала программа ремонта подъездных путей и тротуаров к объектам соцсферы — школам, детским музыкальным школам и школам искусств, спортивным школам, колледжам и университетам, сообщает мэрия города. В 2025 г. планируют привести в порядок автомобильные и пешеходные пути к 45 учреждениям.

В рамках ремонтных работ предусмотрена асфальтировка проезжих частей и тротуаров, выравнивание уровня, на отдельных участках — замена основания, а также установка бордюрного камня там, где это необходимо. Так, в пос. Мехзавод ремонт стартовал на ул. Черниговской, в границах улиц Путевой и Курильской, и на дороге от железнодорожной станции "Козелковская", которые ведут к школе № 156 в 11 квартале. Вдоль дороги, соединяющей железнодорожную станцию и выход к школе, обустраивают недостающий тротуар по нечетной стороне и устанавливают бортовые камни. Дополнительно здесь рассмотрят возможность устройства искусственной дорожной неровности.

С адресным перечнем образовательных учреждений, в районе которых пройдет ремонт участков автомобильных и пешеходных дорог, можно ознакомиться по ссылке.