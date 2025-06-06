В Самаре начали ремонтировать проезды и тротуары к социальным объектам

С 1 июня в Самаре стартовала программа ремонта подъездных путей и тротуаров к объектам соцсферы — школам, детским музыкальным школам и школам искусств, спортивным школам, колледжам и университетам, сообщает мэрия города. В 2025 г. планируют привести в порядок автомобильные и пешеходные пути к 45 учреждениям.
В рамках ремонтных работ предусмотрена асфальтировка проезжих частей и тротуаров, выравнивание уровня, на отдельных участках — замена основания, а также установка бордюрного камня там, где это необходимо. Так, в пос. Мехзавод ремонт стартовал на ул. Черниговской, в границах улиц Путевой и Курильской, и на дороге от железнодорожной станции "Козелковская", которые ведут к школе № 156 в 11 квартале. Вдоль дороги, соединяющей железнодорожную станцию и выход к школе, обустраивают недостающий тротуар по нечетной стороне и устанавливают бортовые камни. Дополнительно здесь рассмотрят возможность устройства искусственной дорожной неровности.
С адресным перечнем образовательных учреждений, в районе которых пройдет ремонт участков автомобильных и пешеходных дорог, можно ознакомиться по ссылке.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!