Валерия Пыхтина: "Право — это инструмент, а не декорация"

В последние полгода имя Валерии Пыхтиной стало хорошо известно жителям Самары, особенно в Советском районе. Руководитель центра правовой поддержки "Самара в праве" помогает горожанам решать повседневные проблемы — от трудовых споров и защиты от мошенников до споров с управляющими компаниями. Мы поговорили с Валерией Евгеньевной о том, как родилась идея создания общественной организации и почему правовая грамотность — это ключ к улучшению городской среды. Активное развитие городов приводит к необходимости создания комфортной городской среды с учётом интересов жителей.

— Валерия Евгеньевна, расскажите о себе. Что привело вас к общественной деятельности?

— Я родилась в Куйбышеве, здесь выросла, здесь живет моя семья. Мой дедушка Пыхтин Алесандр Михайлович был руководителем Тольяттинского, а потом Самарского речного порта, депутатом Куйбышевского городского Совета депутатов трудящихся. Отец работал управляющим делами в Обкоме ВЛКСМ, поэтому тема общественной работы с целью создания комфортной городской среды мне близка с детства. У меня растет сын-школьник, который планирует получать высшее образование именно в Самаре. Некоторые из близких родственников живут как раз в Советском районе. Для меня это не просто место работы — это дом.

Много лет моя жизнь связана с юридической практикой. Я работала и в коммерческих структурах, и в муниципальных предприятиях. Знаю, как работают чиновники и депутаты, как функционирует бизнес и некоммерческий сектор. И вижу, как сложно бывает людям без знания правовых механизмов добиваться реализации элементарных прав: на нормальную уборку подъездов, качественные дороги во дворах, безопасные детские площадки.

К общественной деятельности пришла осознанно. Я взрослый человек с опытом, мне не нужно пустое признание. Общественная работа для меня — это возможность делать больше и эффективнее, применять свои знания там, где они действительно нужны людям.

— Как появилась организация "Самара в праве"?

— Организация работает уже более полутора лет, но история началась раньше. Ко мне как к юристу часто обращались знакомые — но не только за профессиональными услугами, а за помощью в решении бытовых проблем. Кому-то нужно было разобраться с управляющей компанией, кому-то — добиться ремонта дороги во дворе. Я всегда старалась помочь — если можешь помогать, должен это делать.

Постепенно поняла: людям нужна не только разовая помощь, но и системная поддержка. Нужно понимание своих прав и обязанностей. Создание центра "Самара в праве" стало логичным шагом — так можно помогать большему количеству людей и делать это более качественно.

В нашей организации собралась сильная команда юристов. Есть практикующие специалисты в области гражданского и арбитражного права, есть адвокаты, есть выпускники юридических факультетов с горящими глазами. Объединяет нас вера в то, что знание гражданами своих прав и умение их отстаивать способно улучшить наш город.

— С какими проблемами к вам чаще всего обращаются?

— Чаще всего это вопросы, связанные с бездействием коммунальных служб, порой чиновников. Люди не знают, как заставить управляющую компанию качественно убирать подъезды, как добиться ремонта дорог, как решить проблемы с отоплением или водоснабжением.

География наших обращений — вся Самара, но больше всего запросов поступает из Советского района. Это понятно: много хрущевок, частного сектора, инфраструктура изношена, район большой, и решить проблемы быстро не получится ни у кого.

Но, повторюсь, работаем мы по всему городу. Вот конкретный пример в Промышленном районе, где нам удалось помочь четырем инициативным группам граждан провести собрания и потребовать от их управляющей компании пересмотра якобы потраченных на их дома денег. УК, говоря аккуратно, злоупотребляла доверием жильцов и приписывала работы, которых не было. Помощь в проведении собрания жильцов, грамотно составленные документы, четкое понимание директором УК, что работать придется по-честному, привели к тому, что ранее "приписанные" работы пришлось выполнить реально. Даже без обращения в надзорные органы и суд. Люди же в итоге получили ремонты в своих подъездах.

Недавно по обращению жителей домов на Балаковской, 18 и 18а в Советском районе мы провели выездную встречу прямо во дворе. За полтора часа общения удалось не только выслушать все жалобы, но и начать их решение. Прямо во время встречи организовали ямочный ремонт проезда между домами — эту проблему жители не могли решить годами!

— Какой подход вы используете в работе с властями и другими ответственными лицами?

— Мы всегда ищем союзников. Когда люди пытаются решать проблемы скандалами, митингами и пикетами, я их не понимаю. Наш подход: надо строить мосты, а не стены, находить друзей и соратников, а не врагов.

Чиновники функционируют в жестких рамках: правовых, финансовых, административных, временных. Когда мы пишем запросы в органы власти — от прокуратуры и ГЖИ до коммунальных компаний и администраций — стараемся создавать не проблемы, а помогать решать вопросы граждан. Это выгодно и ответственным за эти решения организациям…

— Вы сотрудничаете с партией "Новые люди". Почему выбрали именно это политическое объединение?

— Партия парламентская, ее представители есть в Госдуме и в Губдуме, и мне нравится их подход. Мне нравится позиция и подход лидера партии Алексея Геннадьевича Нечаева — конструктив вместо пустых слов, конкретные инициативы и дела вместо изображения оппозиции.

Многие партии пытаются создать шоу, будто держат людей за дураков. Так быть не должно! А "Новые люди" — это про реальные дела и уважение к людям. Это их выгодно отличает и очень импонирует мне. Да, такой серьезный подход не гарантирует быстрый рост рейтинга. Но я верю, что обновление действительно нужно и России, и Самаре. Нужны люди, которые работают, а не только говорят.

— Что вас больше всего мотивирует в работе?

— Результат. Когда видишь, что люди получили то, на что имели право, но не знали, как этого добиться. Проекты благоустройства с красивыми картинками — это здорово. Но важнее, чтобы работали базовые механизмы: чтобы управляющие компании выполняли свои обязательства, чтобы дороги ремонтировались качественно, чтобы детские площадки были безопасными.

Знаете, когда вижу людей, которые стремятся во власть, но при этом не понимают, зачем она им нужна, становится грустно. Власть — это ответственность, а не возможность для самоутверждения. Я всегда ищу единомышленников, людей, готовых работать, а не просто красиво говорить. Мне важнее реальная помощь людям, чем эффектные посты в социальных сетях.

— Какие планы у вас и вашей организации?

— Продолжать работать. Не решаемых проблем не бывает — бывают проблемы, которые не решают. Приглашаю всех, кому небезразлична судьба нашего города, подключаться к работе центра правовой поддержки "Самара в праве".

Не нужно ничего бояться — вместе мы можем сделать Самару лучше.

Право — это не декорация, а рабочий инструмент. И чем больше людей научится им пользоваться, тем комфортнее станет жизнь в нашем городе. А главное — у нас будет больше оснований гордиться местом, где мы живем.