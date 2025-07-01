На ЖД вокзале Самары открыли бизнес-зал

На железнодорожном вокзале в Самаре появился бизнес-зал, сообщает официальный телеграм-канал РЖД.

Пространство бизнес-зала площадью более 260 кв. м расположено на третьем этаже и разделено на несколько функциональных зон, оформленных элементами декора на космическую тематику.

В бизнес-зале предусмотрены: переговорная комната, скоростной Wi-Fi, меню с широким выбором горячих блюд, закусок, десертов и напитков, детская игровая комната санитарно-бытовые помещения.

Бизнес-зал работает круглосуточно, без выходных и перерывов. Одновременно здесь могут разместиться более 60 человек.