На время фестиваля бардовской песни на Мастрюках назначат более 100 электричек

Один из самых удобных способов добраться до всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озерах - электричка. В этом году будет назначено более 100 пригородных поездов, которые свяжут Самару, Тольятти и платформу им. Валерия Грушина, где будет проходить фестиваль. Об этом сообщили в пресс-службе КбшЖД.

Максимальное количество поездов будет курсировать в дни фестиваля — с 4 по 6 июля, но для удобства пассажиров назначат остановки на платформе имени Грушина заранее — с 3 июля.

Также в КбшЖД разработали удобное расписание, в том числе утренние и ночные рейсы.К примеру, 4 июля первый поезд из Самары (Пятилетка) на фестивальную поляну отправляется в 05:44, на платформу имени Грушина он прибудет в 07:08. А 6 июля самый поздний рейс с платформы имени Грушина отправится в 22:50, в Самаре он будет уже в 00:08.