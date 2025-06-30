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Общество

На время фестиваля бардовской песни на Мастрюках назначат более 100 электричек

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Один из самых удобных способов добраться до всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озерах - электричка. В этом году будет назначено более 100 пригородных поездов, которые свяжут Самару, Тольятти и платформу им. Валерия Грушина, где будет проходить фестиваль. Об этом сообщили в пресс-службе КбшЖД.

Максимальное количество поездов будет курсировать в дни фестиваля — с 4 по 6 июля, но для удобства пассажиров назначат остановки на платформе имени Грушина заранее — с 3 июля.

Также в КбшЖД разработали удобное расписание, в том числе утренние и ночные рейсы.К примеру, 4 июля первый поезд из Самары (Пятилетка) на фестивальную поляну отправляется в 05:44, на платформу имени Грушина он прибудет в 07:08. А 6 июля самый поздний рейс с платформы имени Грушина отправится в 22:50, в Самаре он будет уже в 00:08.

Более подробно с расписанием можно ознакомиться на сайте ОАО "РЖД" и в приложении "РЖД Пассажирам", на станциях и вокзалах.

Гид потребителя

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