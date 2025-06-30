В Самаре пройдет выставка военного корреспондента Артура Емельянова

Во вторник, 1 июля, в 13:00 в Доме журналиста откроется авторская выставка военного корреспондента Артура Емельянова "Другой мир" (16+).
На выставке будут представлены репортажные снимки, сделанные в зоне специальной военной операции. Узнать историю снимка можно, отсканировав размещенный на нем QR-код.
Артур Емельянов - фотограф, специализирующийся на военной тематике. С 2022 г. он реализует свои навыки военного фотографа в зоне СВО, делая это добровольно, без оплат и страховок. Он является действующим журналистом в нескольких российских изданиях и главным редактором журнала "Русский квадрат".
Артур Емельянов известен реалистичным стилем, умением запечатлеть драматизм и красоту военного быта. Часто использует черно-белую гамму, подчеркивая контраст и эмоциональность.
"Каждая фотография передает свою уникальную историю, подчеркивая мужество и стойкость людей, которые служат своей стране. Для меня это не просто изображение - это история, запечатленная в кадре. Где застыли во времени не только лица и сцены, но и эмоции, мысли, страхи и надежды людей, оказавшихся в эпицентре военных событий", - рассказывает Артур Емельянов.
На открытии выставки выступят спикеры: глава Кинельского района Юрий Жидков, замглавы Кинельского района по мерам комплексной поддержки участников СВО Дмитрий Иванов, замглавы Кинельского района по социальным вопросам Андрей Мамонов и директор историко-патриотического музея "Гвардейцы" Сергей Бирюков.
Последние комментарии
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.