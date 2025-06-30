В Самаре пройдет выставка военного корреспондента Артура Емельянова

Во вторник, 1 июля, в 13:00 в Доме журналиста откроется авторская выставка военного корреспондента Артура Емельянова "Другой мир" (16+).

На выставке будут представлены репортажные снимки, сделанные в зоне специальной военной операции. Узнать историю снимка можно, отсканировав размещенный на нем QR-код.

Артур Емельянов - фотограф, специализирующийся на военной тематике. С 2022 г. он реализует свои навыки военного фотографа в зоне СВО, делая это добровольно, без оплат и страховок. Он является действующим журналистом в нескольких российских изданиях и главным редактором журнала "Русский квадрат".

Артур Емельянов известен реалистичным стилем, умением запечатлеть драматизм и красоту военного быта. Часто использует черно-белую гамму, подчеркивая контраст и эмоциональность.

"Каждая фотография передает свою уникальную историю, подчеркивая мужество и стойкость людей, которые служат своей стране. Для меня это не просто изображение - это история, запечатленная в кадре. Где застыли во времени не только лица и сцены, но и эмоции, мысли, страхи и надежды людей, оказавшихся в эпицентре военных событий", - рассказывает Артур Емельянов.

На открытии выставки выступят спикеры: глава Кинельского района Юрий Жидков, замглавы Кинельского района по мерам комплексной поддержки участников СВО Дмитрий Иванов, замглавы Кинельского района по социальным вопросам Андрей Мамонов и директор историко-патриотического музея "Гвардейцы" Сергей Бирюков.