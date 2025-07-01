Самарец выплатил 250 тыс. рублей матери, сын которой погиб из-за порочной связи с чужой женой

Судебные приставы Красноглинского района Самары взыскали с мужчины, нанесшего смертельные травмы любовнику супруги, компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Мужчина по возвращении домой не застал свою супругу дома. Как оказалось, свободное время женщина решила провести в компании соседа. Мужчина преисполнился гневом и направился к квартире любовника жены. На почве усилившейся ревности он нанес своему оппоненту несколько ударов по голове. В результате полученных травм мужчина скончался в больнице.
Суд приговорил ревнивого самарца к исправительным работам, а также обязал его выплатить матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
"На основании полученного исполнительного документа судебный пристав Красноглинского района возбудил исполнительное производство. В ходе исполнительных действий сотрудник ведомства обратил взыскание на доходы должника и арестовал его банковские счета. Кроме того, судебный пристав вынес постановление о взыскании с мужчины исполнительского сбора. Примененный комплекс мер мотивировал мужчину погасить задолженность в полном объеме", - отмечается в сообщении.
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.