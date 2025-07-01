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Общество

Самарец выплатил 250 тыс. рублей матери, сын которой погиб из-за порочной связи с чужой женой

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы Красноглинского района Самары взыскали с мужчины, нанесшего смертельные травмы любовнику супруги, компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Мужчина по возвращении домой не застал свою супругу дома. Как оказалось, свободное время женщина решила провести в компании соседа. Мужчина преисполнился гневом и направился к квартире любовника жены. На почве усилившейся ревности он нанес своему оппоненту несколько ударов по голове. В результате полученных травм мужчина скончался в больнице.

Суд приговорил ревнивого самарца к исправительным работам, а также обязал его выплатить матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

"На основании полученного исполнительного документа судебный пристав Красноглинского района возбудил исполнительное производство. В ходе исполнительных действий сотрудник ведомства обратил взыскание на доходы должника и арестовал его банковские счета. Кроме того, судебный пристав вынес постановление о взыскании с мужчины исполнительского сбора. Примененный комплекс мер мотивировал мужчину погасить задолженность в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Гид потребителя

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