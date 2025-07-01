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Туризм Общество

Путешествуй с улыбкой: блогерам покажут туристический потенциал Поволжья

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти стартовал блог-тур Сбера "Космическое путешествие" при поддержке АВТОВАЗа и туристско-информационных центров регионов. Пятнадцать тревел- и лайфстайл-блогеров со всей России отправились в путешествие по Самарской и Ульяновской областям, где исследуют промышленные предприятия, культурные объекты, природные ландшафты и местную кухню. Все участники будут под защитой СберСтрахования на всё время путешествия.

Программа тура: погружение в легенды регионов

Во время тура участники будут разгадывать: почему Самара не только запасная столица, но и космическая, как Ульяновск связан с легендой о Колобке, и какие находки хранит музей "Ундория", созданный на уникальном местонахождении ископаемой фауны юрского и мелового периодов?

За четыре дня участники погрузятся в мир отечественного автопрома с экскурсией в исторический музей АВТОВАЗа и производственные площадки, раскроют секреты таинственного бункера Сталина и совершат прогулку на теплоходе по Волге. В Ульяновске они познакомятся с историческим наследием города и единственном в мире музеем камня симбирцит, а также совершат путешествие во времени в геопарке "Ундория" под Ульяновском, где их ждут палеонтологический музей и настоящие раскопки на волжском берегу.

На протяжении всего маршрута участники также узнают об особенностях местной кухни. Среди прочего в Самаре блогеры посетят ремесленную пекарню "Белотурка", которая бережно хранит самарскую историю, и которая вошла в топ-50 лучших объектов гастрономического туризма России 2025 по версии путеводителя 50 Best Tastes of Russia. А в Ульяновске корчма "Гопак" представит им специальное симбирское меню.

Путешествие — с улыбкой!

Блог-тур нацелен на популяризацию внутреннего туризма и знакомство лидеров мнений с удобными сервисами для путешествий. Один из них — сервис Сбера "Оплата улыбкой". Преимущество сервиса оплаты по биометрии в том, что больше не нужно носить с собой наличные, банковскую карту или телефон — оплатить можно практически мгновенно. Достаточно на экране терминала выбрать "Оплата улыбкой" и посмотреть в камеру — это просто, удобно и безопасно. Биотерминалы Сбера умеют распознавать уникальные физиологические черты лица человека. Когда вы смотрите в камеру, система сканирует лицо и преобразует его особенности в уникальный код, на основе которого биометрическая платформа подтверждает вашу личность, и происходит оплата. Банк активно создает необходимую инфраструктуру под сервис для оплаты покупок по биометрии — уже установлено около 1,2 млн био-терминалов по всей России.

Комфорт и безопасность

Все участники тура застрахованы от несчастных случаев, а экраны их смартфонов — от повреждений в СберСтраховании. В случае травмы, пострадавший может рассчитывать на поддержку компании и выплату компенсации. Страховая сумма на каждого человека составляет 300 тыс. рублей.

Страховка экрана смартфона покрывает любые виды повреждений дисплея — от падений до ударов и прочих неприятностей. При наступлении страхового случая СберСтрахование обеспечит замену экрана оригинальными запчастями и компенсирует до 80% стоимости ремонта.

Блог-тур продлится до 3 июля 2025 года. Маршрут тура пройдет через Тольятти, Самару, Димитровград и Ульяновск. Участниками тура стали лидеры мнений из Москвы, Екатеринбурга, Воронежа, Оренбурга, Пензы, Самары, Новосибирска, Севастополя и Краснодарского края.

Генеральный партнер тура — АВТОВАЗ, недавно представивший на ПМЭФ-2025 LADA AZIMUT. Будущий флагман станет первой моделью, где будет установлена новая российская программная платформа для мультимедиа с виртуальным ассистентом под управлением нейросети GigaChat, а также сервисами и решениями от Сбера и других отечественных технологических компаний. Партнерами тура также выступили СберСтрахование, СберСервис, Ассоциация ресторанов Milimon Team. Информационный партнер — Комсомольская правда.

Гид потребителя

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