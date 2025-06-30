В Самаре стартовала волонтерская программа форума "Россия – спортивная держава" — 2025

В субботу, 28 июня, в Самаре в рамках Дня молодежи состоялась торжественная церемония запуска волонтерской программы XIII Международного форума "Россия — спортивная держава". В рамках программы планируется подготовить 1000 волонтеров для обеспечения мероприятий форума, который пройдет осенью 2025 года.

В рамках символичной церемонии старт волонтерской программы дали представители волонтерского сообщества Самарской области: Валерия Исаева — волонтер Чемпионата мира по футболу FIFA 2018; Алина Калита — волонтер ХХХ фестиваля "Российская студенческая весна"; Елизавета Гаранина — волонтер Всемирного фестиваля молодежи 2024. Они поделились своим опытом и пожелали успеха будущим участникам программы.

Волонтерский корпус Форума будет работать по двум основным направлениям: "Волонтеры организационного комитета" и "Волонтеры города-организатора". Все участники пройдут специальное обучение по 15 функциональным направлениям, включая работу с делегациями, медиасопровождение, транспортную логистику и обеспечение безопасности мероприятий.

"Сегодня мы делаем важный шаг в подготовке к масштабному международному событию — форуму "Россия — спортивная держава". Наш Центр станет площадкой, где будут формироваться команды волонтёров, готовых к работе на высоком уровне. Уверена, что совместными усилиями мы создадим дружелюбную и профессиональную среду, которая поможет участникам и гостям Форума почувствовать дух Самары и гостеприимство России", — отметила руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева.

В рамках празднования Дня молодежи для будущих волонтеров были организованы специальные мастер-классы и встречи с опытными участниками крупных международных мероприятий. Мероприятие собрало представителей молодежных организаций, студентов и активных жителей региона.

Заявочная кампания волонтерской программы XIII Международного форума "Россия — спортивная держава" продлится до 15 сентября 2025 года. К участию приглашаются граждане России и иностранные граждане, проживающие в РФ, в возрасте от 18 лет (от 16 лет для направления "Волонтеры города-организатора"). Регистрация доступна на платформе Добро.рф.

XIII Международный форум "Россия — спортивная держава" пройдет в Самаре осенью 2025 года. Основными площадками станут стадион "Солидарность Самара Арена" и Дворец спорта имени Владимира Высоцкого. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс.