В Самаре стартовала волонтерская программа форума "Россия – спортивная держава" — 2025

В субботу, 28 июня, в Самаре в рамках Дня молодежи состоялась торжественная церемония запуска волонтерской программы XIII Международного форума "Россия — спортивная держава". В рамках программы планируется подготовить 1000 волонтеров для обеспечения мероприятий форума, который пройдет осенью 2025 года.
В рамках символичной церемонии старт волонтерской программы дали представители волонтерского сообщества Самарской области: Валерия Исаева — волонтер Чемпионата мира по футболу FIFA 2018; Алина Калита — волонтер ХХХ фестиваля "Российская студенческая весна"; Елизавета Гаранина — волонтер Всемирного фестиваля молодежи 2024. Они поделились своим опытом и пожелали успеха будущим участникам программы.
Волонтерский корпус Форума будет работать по двум основным направлениям: "Волонтеры организационного комитета" и "Волонтеры города-организатора". Все участники пройдут специальное обучение по 15 функциональным направлениям, включая работу с делегациями, медиасопровождение, транспортную логистику и обеспечение безопасности мероприятий.
"Сегодня мы делаем важный шаг в подготовке к масштабному международному событию — форуму "Россия — спортивная держава". Наш Центр станет площадкой, где будут формироваться команды волонтёров, готовых к работе на высоком уровне. Уверена, что совместными усилиями мы создадим дружелюбную и профессиональную среду, которая поможет участникам и гостям Форума почувствовать дух Самары и гостеприимство России", — отметила руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева.
В рамках празднования Дня молодежи для будущих волонтеров были организованы специальные мастер-классы и встречи с опытными участниками крупных международных мероприятий. Мероприятие собрало представителей молодежных организаций, студентов и активных жителей региона.
Заявочная кампания волонтерской программы XIII Международного форума "Россия — спортивная держава" продлится до 15 сентября 2025 года. К участию приглашаются граждане России и иностранные граждане, проживающие в РФ, в возрасте от 18 лет (от 16 лет для направления "Волонтеры города-организатора"). Регистрация доступна на платформе Добро.рф.
XIII Международный форум "Россия — спортивная держава" пройдет в Самаре осенью 2025 года. Основными площадками станут стадион "Солидарность Самара Арена" и Дворец спорта имени Владимира Высоцкого. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс.
Последние комментарии
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.