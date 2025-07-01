На грузовой переправе в Самаре назначают дополнительные рейсы

В среду и четверг, 2 и 3 июля, на паромной переправе по маршруту "Самара (Октябрьский Спуск) — с. Рождествено" назначаются дополнительные рейсы.

Отправление 2 июля из Рождествено в 19:00. Отправление 3 июля из Самары в 20:00.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте Самарского речного пассажирского предприятия и по телефонам 8(846)222-91-91, 8(846)222-93-37, 89170114221.