В Самаре снесут 80 аварийных домов

В Самаре стартовал снос аварийных расселенных домов. Начали работы с дома № 5 по ул. Казачьей, его расселение завершили в прошлом году.

"За год планируем снести 80 таких домов, расположенных на улицах Паровозной, Братьев Коростелевых, Свободы, Советской, Каховской, пересечении Венцека и Алексея Толстого, а также в третьем квартале поселка Мехзавод", — написал в своем Телеграм-канале мэр Самары Иван Носков.

Эти дома не являются историческими ценностями, среди них нет ни одного дома постройки ранее 1917 года, и капремонт, по данным официальной экспертизы, невозможен. "Они много лет представляли опасность для жителей соседних домов, поскольку привлекали асоциальных личностей. Таких "очагов напряженности" в Самаре быть не должно", — отмечает глава города.

Демонтаж будет идти по двум возможным вариантам в зависимости от окружающей застройки — если это возможно, то с применением тяжелой техники, либо вручную. Работы планируется завершить до конца лета, включая вывоз строительного мусора. Участки перейдут в муниципальную собственность. "Сразу скажу, жилищное строительство на них не планируется", — резюмировал Носков.