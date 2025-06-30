В Самаре снесут 80 аварийных домов

В Самаре стартовал снос аварийных расселенных домов. Начали работы с дома № 5 по ул. Казачьей, его расселение завершили в прошлом году.
"За год планируем снести 80 таких домов, расположенных на улицах Паровозной, Братьев Коростелевых, Свободы, Советской, Каховской, пересечении Венцека и Алексея Толстого, а также в третьем квартале поселка Мехзавод", — написал в своем Телеграм-канале мэр Самары Иван Носков.
Эти дома не являются историческими ценностями, среди них нет ни одного дома постройки ранее 1917 года, и капремонт, по данным официальной экспертизы, невозможен. "Они много лет представляли опасность для жителей соседних домов, поскольку привлекали асоциальных личностей. Таких "очагов напряженности" в Самаре быть не должно", — отмечает глава города.
Демонтаж будет идти по двум возможным вариантам в зависимости от окружающей застройки — если это возможно, то с применением тяжелой техники, либо вручную. Работы планируется завершить до конца лета, включая вывоз строительного мусора. Участки перейдут в муниципальную собственность. "Сразу скажу, жилищное строительство на них не планируется", — резюмировал Носков.
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.