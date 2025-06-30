Автобусы №№ 2, 41, 23 в Самаре временно изменили маршруты движения

В Самаре в связи с ремонтными работами на ул. Некрасовской автобусы №№ 2, 41, 23 временно изменили маршрут движения.

Объезд осуществляется по ул. Галактионовской, ул. Льва Толстого и далее по маршруту в направлении из города, сообщает городской департамент транспорта.