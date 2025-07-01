Просветители Самарской области претендуют на награду Знание.Премия

Самарская область — в лидерах Приволжского федерального округа в заявочной кампании Знание.Премия — 2025. Количество соискателей награды по всей России превысило 10 тысяч. Заявки принимаются до сентября. Общество "Знание" опубликовало промежуточный рейтинг российских регионов, участвующих в проекте.
В борьбу за главную просветительскую награду страны вступили уже 199 просветителей Самарской области — это треть место по Уральскому федеральному округу. Больше всего заявок от региона подано в номинациях "За просветительскую деятельность в образовательной организации", "За вклад в просвещение в сфере "Обучение и Наставничество" и "За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников отечества".
Самарскую область в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Наука и технологии" представляет хакатон "Будь в теме" — проект, объединяющий школьников и студентов региона. В 2024 г. в мероприятиях приняли участие более тысячи подростков из Самары, Нефтегорска, Волжского, Алексеевского и Борского районов. Участники хакатона создавали собственные технические и медиапроекты — от мобильных приложений до видеоконтента, решая практические кейсы в команде. Все решения разрабатывались с нуля и защищались перед экспертным жюри.
Помимо проектной работы, школьники и студенты посещали образовательные лекции и профориентационные сессии, получали обратную связь от специалистов и пробовали себя в новых ролях. Проект продолжает развиваться: в 2025 г. запланирован следующий этап — "Будь в теме 2.0" с расширением географии и участников.
В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Культура и Искусство" от Самарской области участвует Наталья Рылова — автор просветительского блога о культуре, истории и духовных традициях Индии. Проект ведется с 2023 г. и основан на личных экспедициях, интервью с индийскими священнослужителями, философами и исследователями. За прошедший год для своего блога Наталья подготовила более 60 публикаций — от материалов о мифологических сюжетах и храмовой архитектуре до объяснения духовных практик и повседневной жизни современных индийцев. Помимо текстов и видео, в рамках проекта были разработаны авторские тревел-гиды по Индии и консультации для женщин, планирующих самостоятельные поездки. За полтора года блог собрал почти 30 тыс. подписчиков из России, СНГ, Европы, США и Индии.
"Традиционно номинации Знание.Премия охватывают все сферы жизни: от здоровья и культуры до науки и экономики. Мы рады сообщить, что среди такого многообразия чаще всего россияне выбирают номинацию "За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников отечества". Именно сюда подано больше всего заявок по прошествии экватора заявочной кампании. Это в очередной раз доказывает, что россияне чтят героическое прошлое нашей страны и с гордостью рассказывают о нем новым поколениям", — сказал заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.
Впервые у соискателей из Самарской области будет возможность получить сертификаты об участии, а также специальную региональную награду. Ее вручат лучшему местному просветителю и просветительскому проекту.
Федеральный шорт-лист Знание.Премия будет сформирован Экспертным советом, куда войдут и представители Самарской области: государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях. Лауреатов традиционно наградят на торжественной церемонии в Москве при участии первых лиц страны.
Юбилейный сезон Знание.Премия проходит при поддержке генерального информационного партнера — ТАСС. Стратегическим информационным партнером выступает медиахолдинг Rambler& Co. Информационными партнерами — МИЦ "Известия" и телерадиокомпания "Звезда".
Последние комментарии
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Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.