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ЖКХ и благоустройство Общество

Администрации Самары запретили дальше тянуть со строительством ливневки в Зубчаниновке

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарского областной суд не разрешил городской администрации продлить сроки строительства ливневки в пос. Зубчаниновка.

Ранее прокуратура подала к администрации иск из-за того, что с 2012 г. по июль 2023 г. не была построена ливневая канализация в пос. Зубчаниновка. Надзорное ведомство просило обязать мэрию заняться системой водоотведения в соответствии с имеющимся проектом в течение шести месяцев с момента финансирования.

Кировский районный суд Самары 17 января 2025 г. поддержал прокуратуру. Длительное бездействие городской администрации признали незаконным и дали 10 месяцев на организацию строительства.

Администрация Самара подала апелляционную жалобу и просила увеличить срок выполнения работ. Однако областной суд счел, что 10 месяцев достаточно, и не стал менять решение районного суда.

Напомним, в марте 2025 г. мэрия Самары получила готовый проект строительства ливневки в Зубчаниновке. Он уже прошел государственную экспертизу. Проект предусматривает устройство участка дождевой канализации по ул. Литвинова и на участке ул. Магистральной, от Зубчаниновского шоссе до Литвинова, с расстановкой дождеприемников на кольцевой развязке, и Конному проезду. Приступить к работам планируют со второго полугодия 2025 года. Однако срок реализации всего проекта ставят 2025–2027 годы. Общая стоимость строительства с учетом стоимости затрат на реконструкцию инженерных сетей, попадающих в зону строительства, составляет 782,49 млн рублей.

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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

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И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

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Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

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