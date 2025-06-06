Администрации Самары запретили дальше тянуть со строительством ливневки в Зубчаниновке

Самарского областной суд не разрешил городской администрации продлить сроки строительства ливневки в пос. Зубчаниновка.

Ранее прокуратура подала к администрации иск из-за того, что с 2012 г. по июль 2023 г. не была построена ливневая канализация в пос. Зубчаниновка. Надзорное ведомство просило обязать мэрию заняться системой водоотведения в соответствии с имеющимся проектом в течение шести месяцев с момента финансирования.

Кировский районный суд Самары 17 января 2025 г. поддержал прокуратуру. Длительное бездействие городской администрации признали незаконным и дали 10 месяцев на организацию строительства.

Администрация Самара подала апелляционную жалобу и просила увеличить срок выполнения работ. Однако областной суд счел, что 10 месяцев достаточно, и не стал менять решение районного суда.

Напомним, в марте 2025 г. мэрия Самары получила готовый проект строительства ливневки в Зубчаниновке. Он уже прошел государственную экспертизу. Проект предусматривает устройство участка дождевой канализации по ул. Литвинова и на участке ул. Магистральной, от Зубчаниновского шоссе до Литвинова, с расстановкой дождеприемников на кольцевой развязке, и Конному проезду. Приступить к работам планируют со второго полугодия 2025 года. Однако срок реализации всего проекта ставят 2025–2027 годы. Общая стоимость строительства с учетом стоимости затрат на реконструкцию инженерных сетей, попадающих в зону строительства, составляет 782,49 млн рублей.