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ЖКХ и благоустройство Общество

Спасут от потопов: ливневку в Зубчаниновке начнут строить в 2025 году

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС
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Мэрия Самары получила готовый проект строительства ливневки в поселке Зубчаниновка. Он прошел государственную экспертизу.

Фото: «ЕЩЕ Самара» / vk.com

Построить ливневку решили, так как в Зубчаниновке регулярно с наступлением весны или после сильных дождей затапливает дороги. Этот март не стал исключением. Из-за потопа некоторые автомобилисты пробили колеса своих машин.

Как сообщили Волга Ньюс в мэрии Самары, проект предусматривает устройство участка дождевой канализации по ул. Литвинова и на участке ул. Магистральной от Зубчаниновского шоссе до Литвинова с расстановкой дождеприемников на кольцевой развязке, и Конному проезду. Приступить к работам планируется со второго полугодия 2025 года. Однако срок реализации всего проекта ставят 2025–2027 годы.

"Общая стоимость мероприятия с учетом стоимости затрат на вынос (реконструкцию) инженерных сетей, попадающих в зону строительства, составляет 782,49 млн рублей. Сейчас администрация совместно с региональным министерством энергетики и ЖКХ ведет работу по формированию обосновывающего пакета документов для включения объекта в программу "Развитие коммунальной инфраструктуры в Самарской области" и выделении финансирования на период 2025–2027 годов", — сообщили в мэрии.

Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара". 

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