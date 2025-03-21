Спасут от потопов: ливневку в Зубчаниновке начнут строить в 2025 году

Мэрия Самары получила готовый проект строительства ливневки в поселке Зубчаниновка. Он прошел государственную экспертизу.
Построить ливневку решили, так как в Зубчаниновке регулярно с наступлением весны или после сильных дождей затапливает дороги. Этот март не стал исключением. Из-за потопа некоторые автомобилисты пробили колеса своих машин.
Как сообщили Волга Ньюс в мэрии Самары, проект предусматривает устройство участка дождевой канализации по ул. Литвинова и на участке ул. Магистральной от Зубчаниновского шоссе до Литвинова с расстановкой дождеприемников на кольцевой развязке, и Конному проезду. Приступить к работам планируется со второго полугодия 2025 года. Однако срок реализации всего проекта ставят 2025–2027 годы.
"Общая стоимость мероприятия с учетом стоимости затрат на вынос (реконструкцию) инженерных сетей, попадающих в зону строительства, составляет 782,49 млн рублей. Сейчас администрация совместно с региональным министерством энергетики и ЖКХ ведет работу по формированию обосновывающего пакета документов для включения объекта в программу "Развитие коммунальной инфраструктуры в Самарской области" и выделении финансирования на период 2025–2027 годов", — сообщили в мэрии.
Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара".
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!