Огромные лужи и пробитые колеса: жители Самары жалуются на затопленные улицы

С приходом тепла жители Самары жалуются на затопленные улицы. Традиционно наибольший масштаб бедствия в Зубчаниновке. Огромные лужи не только создают проблемы в передвижении, но и скрывают изъяны дорожного полотна, что уже представляет серьезную опасность для автомобилистов.
Одной и самых проблемных точек является ул. Литвинова между улицами Земеца и Магистральной. В этом в пятницу вечером убедился журналист "Волга Ньюс", пробивший колесо своего авто в яме, скрытой в мутной воде. За 30 минут, которые ушли у него на установку запаски, жертвами этой ловушки стали еще несколько автомобилей.
"В пятницу вечером выезжал из города и в районе заправки "Олви" на ул. Литвинова поймал в луже царь-яму. Думал колесо в ней и останется. Но "обошлось" пробитой покрышкой. Пока ставил запаску еще несколько машин встали на обочине с пробитыми колесами. Я все понимаю — весна, снег предательски тает, но такие лужи нужно откачивать, а если не получается, то выставлять ограждения на опасных участках. Уж не говоря о том, что затапливает одни и те же участки из года в год и их перед сезоном можно готовить, ремонтировать, чтобы не устраивать массовой бойни колес", — делится Александр.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????