Огромные лужи и пробитые колеса: жители Самары жалуются на затопленные улицы

С приходом тепла жители Самары жалуются на затопленные улицы. Традиционно наибольший масштаб бедствия в Зубчаниновке. Огромные лужи не только создают проблемы в передвижении, но и скрывают изъяны дорожного полотна, что уже представляет серьезную опасность для автомобилистов.

Одной и самых проблемных точек является ул. Литвинова между улицами Земеца и Магистральной. В этом в пятницу вечером убедился журналист "Волга Ньюс", пробивший колесо своего авто в яме, скрытой в мутной воде. За 30 минут, которые ушли у него на установку запаски, жертвами этой ловушки стали еще несколько автомобилей.

"В пятницу вечером выезжал из города и в районе заправки "Олви" на ул. Литвинова поймал в луже царь-яму. Думал колесо в ней и останется. Но "обошлось" пробитой покрышкой. Пока ставил запаску еще несколько машин встали на обочине с пробитыми колесами. Я все понимаю — весна, снег предательски тает, но такие лужи нужно откачивать, а если не получается, то выставлять ограждения на опасных участках. Уж не говоря о том, что затапливает одни и те же участки из года в год и их перед сезоном можно готовить, ремонтировать, чтобы не устраивать массовой бойни колес", — делится Александр.