В первые три дня июля в Новокуйбышевске будут отключать электроэнергию

Во вторник, 1 июля, с 9.00 до 17.00:

Теплосети;

ул. Островского 4, 4a, 6, 6 "А", 6 "Б", ул. Островского 6 ПB3;

ул. Островского 4 Аптека, Магазин, Парикмахерская ул. Островского 4a "Адвокат";

ул. Чернышевского 31, 3 la, 33, 35, 37;

ул. Чернышевского 33 Магазины, Салон красоты ул. Чернышевского 35 Магазины;

ул. Чернышевского 33a Центр "Семья";

ул. Чернышевского 31 Магазины, Зоотовары;

Потребители, запитанные от KБ и ВРУ домов.

Среда, 2 июля, с 9.00 до 16.00:

ул. Островского 10, 10a. I2a, 14, 14 "a", 14 "б";

ул. Островского 12 "б" Центр "Наш дом";

ул. Островского 12 "а" ЖЭУ, Приемная депутата;

ул. Островского 12 Архитектура;

ул. Островского 10 Магазин;

ул. Островского 14 Аптека, Магазины;

ул. Островского 14 "б" Багетная мастерская, Ремонт обуви; ГБУ"Безопасный регтон";

Гаражи;

Потребители, запитанные от KK и ВРУ домов.



с 9.00 до 17.00:

ООО "Пик"

АГЗС под мостом;

Мойка робот;

Потребители, запитанные от ТП-53.

В четверг, 3 июля, с 9.00 до 17.00:

ООО "Пик";

Новитрек;

Психдиспансер;

ул. Нефтяников 14;

ул. Стахановская 1З "а" "Автомир";

ул. Стахановская 13 "6";

Потребители, запитанные от ТП-53.



с 9.00 до 16.00:

пр. Победы 34 административное здание, Мастерские;

ул. Киевская 96 Спортшкола;

ул. Поселковая Гаражи;

Светофоры;

Потребители, запитанные от TП-104.