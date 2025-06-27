В Самарской области наградили победителей региональных этапов конкурса "Лучший по профессии"

В пятницу, 27 июня, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов вручил дипломы и награды победителям региональных этапов Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" и проекта ПФО "МолоТ". Торжественное мероприятие состоялось в Струковском парке Самары.

Сюда съехались профессионалы, которые боролись и одержали победу в соревнованиях в номинациях "Второй старт", "Лучшая швея" и "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем". В этом году региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" у нас в области проходили именно по этим трем номинациям.

В этом году в первый раз чествовали лауреатов в новом общественном проекте для работающей молодежи "МолоТ" (Молодежный труд), который стартовал по поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова. Проект призван поддержать работающую молодежь. Он объединил команды региональных предприятий реального сектора, которые соревновались в популярных среди молодежи спортивных дисциплинах и интеллектуальных конкурсах.

Открывая торжественную церемонию награждения, Михаил Смирнов поприветствовал собравшихся от имени губернатора Самарской области и правительства региона.

"Сегодня мы чествуем лучших по профессии. В Самарской области люди труда ценились всегда, так было, есть и будет. Недаром мы с вами живем в Городе трудовой славы. Хочу поблагодарить всех участников конкурса за упорство, ответственное отношение к своему делу, стремление к профессиональному росту и новым достижениям. Желаю всем участникам дальнейших побед на федеральных этапах этого конкурса и, самое главное — успехов в труде. Здесь, на нашей любимой самарской земле мы делаем общее дело — работаем ради развития и процветания нашей Самарской области", — поблагодарил участников конкурса Михаил Смирнов.