Губернатор Самарской области: "Ветераны боевых действий - гордость региона"

Во вторник, 1 июля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню ветеранов боевых действий.
Эту памятную дату в Самарской области впервые отмечают официально. В Год защитника Отечества, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, с такой инициативой вышли Ассоциация ветеранов СВО Самарской области и другие ветеранские организации. Дата установлена законом Самарской области от 23 мая 2025 года.
Это дань уважения и благодарности нескольким поколениям защитников Отечества, в том числе прошедших Афганистан и другие "горячие точки", выполнявших свой воинский долг на Северном Кавказе, в специальной военной операции.
Торжественное мероприятие состоялось в Самаре на площади Памяти у мемориала самарцам, погибшим в необъявленных войнах. Участвовали представители областного правительства, Самарской губернской думы, администрации Самары, ветеранских организаций, жители города.
Губернатор поблагодарил ветеранов боевых действий за инициативу установления официального статуса для этой важной памятной даты: "Она действительно позволяет нам укрепить фундаментальное, самое базовое для нас знание о том подвиге, который совершает русский солдат. Мы в этот день также вспоминаем всех, кто ушел, кто отдал жизнь ради служения нашей стране. Вечная им память".
Как отметил Вячеслав Федорищев, эта дата - также и повод подумать о сегодняшних защитниках Отечества. "О том, что мы еще можем сделать для того, чтобы они точно знали, что дома в тылу спокойно, тыл надежен, и выполняли свою боевую задачу так, как она поставлена нашим верховным главнокомандующим", - добавил он.
Глава региона обратился к ветеранам боевых действий: "Очень высокая честь - стоять с вами в одном ряду. За этот год мне удалось со многими познакомиться лично и узнать героическую историю многих достойнейших представителей Самарской области, которые выбрали для себя путь служения русскому народу, служения нашей стране".
Вячеслав Федорищев возложил цветы к мемориалу. Также он вручил благодарности губернатора руководителям и сотрудникам региональных общественных организаций ветеранов боевых действий.
В числе награжденных благодарностью губернатора Самарской области - член Самарской региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций" Александр Сучаев. В 2023 г. он участвовал в СВО, получил ранение. По его словам, эта награда подтверждает, что ветеранов ценят. "Я и слово "моя" не говорю - она наша. Все мы делаем одно дело - защищаем. Сейчас гуманитарной помощью занимаемся, стараемся как-то помочь ребятам, кто сейчас защищает интересы нашей Родины".
Он отметил значимость сегодняшнего дня: "Он касается и ветеранов Афгана, Чечни, других локальных военных конфликтов, и СВО. Это правильно, что сделали 1 июля объединенной памятной датой для всех ветеранов. Мы - представители разных поколений, но нас объединяет патриотизм".
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка