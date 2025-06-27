Участники спецоперации получили ключи от новых автомобилей и удостоверения ветеранов боевых действий

В пятницу, 27 июня, в самарском филиале фонда "Защитники Отечества" состоялось торжественное вручение автомобилей с ручным управлением ветеранам спецоперации из Тольятти Алексею Кнолю и Ярославу Кабанову. Ключи от автомобилей вручил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.
Алексей Кноль с октября 2023 г. по январь 2024 г. в звании младшего сержанта принимал участие в специальной военной операции. При выполнении боевой задачи по эвакуации раненого бойца он был атакован дроном-камикадзе, в результате получил минно-взрывную травму. Передвигается с использованием кресла-коляски, имеет несколько наград — медаль "За отвагу" ДНР, медаль участника СВО, и Александрийский крест.
Ярослав Кабанов принимал участие в СВО с декабря 2022 г. по август 2024 г. в звании рядового. В ходе выполнения боевого задания также получил тяжелое минно-взрывное ранение, передвигается с использованием протезов нижних конечностей. Герой активно занимается спортом, в качестве защитника выступает в составе команды "Лада-следж". Награжден медалями "За отвагу", "За разминирование", орденом "За Доблесть" II ст. от ЛНР.
При поддержке самарского филиала фонда ветераны прошли реабилитацию, их обеспечили техническими средствами реабилитации, проведена и адаптация жилого помещения. Защитники прошли обучение на управление автомобилем с ручным управлением в ДОСААФ и сегодня стали обладателями новых автомобилей, которые предоставил Госфонд "Защитники Отечества". Новые Lada Granta оборудованы кондиционером, автоматической коробкой передач, а также приводом ручного управления.
"Я очень рад и счастлив получить новый автомобиль — большое спасибо фонду "Защитники Отечества"! К вождению автомобиля готов, в своих силах уверен — в начале обучения в автошколе было немного непонятно, но освоился быстро и теперь буду водить в удовольствие", — рассказал Ярослав Кабанов.
В 2024 г. три автомобиля ветеранам вручила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. В настоящее время 11 ветеранов СВО из Самарской области обучаются вождению автомобиля с ручным управлением в автошколе ДОСААФ, по завершении обучения им также вручат автомобили.
После вручения автомобилей перешли к вручению удостоверений ветеранов боевых действий.
"Каждый из участников СВО совершил настоящий подвиг. Вы выполняли свой долг в тяжелейших условиях — по интенсивности огня и применению высокоточного оружия современные боевые действия вышли на новый уровень. Но сила и характер российского воина способны преодолеть любые сложности. Очень рассчитываем на вашу активную жизненную позицию, уверен, что каждый найдет себе достойное применение на благо региона и страны", — обратился к ветеранам первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.
В числе получивших удостоверение ветерана боевых действий сегодня — выпускник первого потока региональной программы "Школа героев" Матвей Мартемьянов. Он находился в зоне СВО с 2022 года. Вернулся на гражданку после тяжелого ранения, однако без дела сидеть не смог — открыл мастерскую по производству беспилотников. Вместе с командой регулярно отправляет технику на передовую и проводит уроки мужества для школьников.
"Это одно из первых дел, чем я начал заниматься, как вернулся с СВО. И мы только наращиваем объемы, чтобы больше парней вернулось домой. Как считает наша команда: один поставленный на фронт дрон — это одна спасенная жизнь наших парней", — рассказал Матвей Мартемьянов.
В Самарской области действует более 40 региональных мер социальной поддержки ветеранов и участников СВО и их близких. Огромное внимание этому вопросу уделяет губернатор Вячеслав Федорищев.
"Это и трудоустройство, и обучение, региональная программа "Школа героев". Уже есть ребята-выпускники, которые занимают должности в органах государственной и муниципальной власти, реализуют свои проекты, чтобы изменить жизнь к лучшему в стране и в регионе. Наша большая задача, наша миссия — это служение родине и помощь всемерная, всесторонняя нашим защитникам родины, их детям, их семьям", — отметила руководитель самарского филиала фонда, член общественного совета программы "Школа героев" Наталья Полянскова.
В процессе вручения удостоверений и после, в процессе общения защитники озвучили новые предложения по мерам поддержки ветеранов СВО и их близких, обсудили проблемные ситуации — ряд вопросов удалось решить оперативно, а ряд инициатив будет прорабатываться.
Последние комментарии
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.