Участники спецоперации получили ключи от новых автомобилей и удостоверения ветеранов боевых действий

В пятницу, 27 июня, в самарском филиале фонда "Защитники Отечества" состоялось торжественное вручение автомобилей с ручным управлением ветеранам спецоперации из Тольятти Алексею Кнолю и Ярославу Кабанову. Ключи от автомобилей вручил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

Алексей Кноль с октября 2023 г. по январь 2024 г. в звании младшего сержанта принимал участие в специальной военной операции. При выполнении боевой задачи по эвакуации раненого бойца он был атакован дроном-камикадзе, в результате получил минно-взрывную травму. Передвигается с использованием кресла-коляски, имеет несколько наград — медаль "За отвагу" ДНР, медаль участника СВО, и Александрийский крест.

Ярослав Кабанов принимал участие в СВО с декабря 2022 г. по август 2024 г. в звании рядового. В ходе выполнения боевого задания также получил тяжелое минно-взрывное ранение, передвигается с использованием протезов нижних конечностей. Герой активно занимается спортом, в качестве защитника выступает в составе команды "Лада-следж". Награжден медалями "За отвагу", "За разминирование", орденом "За Доблесть" II ст. от ЛНР.

При поддержке самарского филиала фонда ветераны прошли реабилитацию, их обеспечили техническими средствами реабилитации, проведена и адаптация жилого помещения. Защитники прошли обучение на управление автомобилем с ручным управлением в ДОСААФ и сегодня стали обладателями новых автомобилей, которые предоставил Госфонд "Защитники Отечества". Новые Lada Granta оборудованы кондиционером, автоматической коробкой передач, а также приводом ручного управления.

"Я очень рад и счастлив получить новый автомобиль — большое спасибо фонду "Защитники Отечества"! К вождению автомобиля готов, в своих силах уверен — в начале обучения в автошколе было немного непонятно, но освоился быстро и теперь буду водить в удовольствие", — рассказал Ярослав Кабанов.

В 2024 г. три автомобиля ветеранам вручила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. В настоящее время 11 ветеранов СВО из Самарской области обучаются вождению автомобиля с ручным управлением в автошколе ДОСААФ, по завершении обучения им также вручат автомобили.

После вручения автомобилей перешли к вручению удостоверений ветеранов боевых действий.

"Каждый из участников СВО совершил настоящий подвиг. Вы выполняли свой долг в тяжелейших условиях — по интенсивности огня и применению высокоточного оружия современные боевые действия вышли на новый уровень. Но сила и характер российского воина способны преодолеть любые сложности. Очень рассчитываем на вашу активную жизненную позицию, уверен, что каждый найдет себе достойное применение на благо региона и страны", — обратился к ветеранам первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

В числе получивших удостоверение ветерана боевых действий сегодня — выпускник первого потока региональной программы "Школа героев" Матвей Мартемьянов. Он находился в зоне СВО с 2022 года. Вернулся на гражданку после тяжелого ранения, однако без дела сидеть не смог — открыл мастерскую по производству беспилотников. Вместе с командой регулярно отправляет технику на передовую и проводит уроки мужества для школьников.

"Это одно из первых дел, чем я начал заниматься, как вернулся с СВО. И мы только наращиваем объемы, чтобы больше парней вернулось домой. Как считает наша команда: один поставленный на фронт дрон — это одна спасенная жизнь наших парней", — рассказал Матвей Мартемьянов.

В Самарской области действует более 40 региональных мер социальной поддержки ветеранов и участников СВО и их близких. Огромное внимание этому вопросу уделяет губернатор Вячеслав Федорищев.

"Это и трудоустройство, и обучение, региональная программа "Школа героев". Уже есть ребята-выпускники, которые занимают должности в органах государственной и муниципальной власти, реализуют свои проекты, чтобы изменить жизнь к лучшему в стране и в регионе. Наша большая задача, наша миссия — это служение родине и помощь всемерная, всесторонняя нашим защитникам родины, их детям, их семьям", — отметила руководитель самарского филиала фонда, член общественного совета программы "Школа героев" Наталья Полянскова.

В процессе вручения удостоверений и после, в процессе общения защитники озвучили новые предложения по мерам поддержки ветеранов СВО и их близких, обсудили проблемные ситуации — ряд вопросов удалось решить оперативно, а ряд инициатив будет прорабатываться.