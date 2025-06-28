В с. Хворостянка на ул. Степной тротуар с освещением появится к 1 сентября

В четверг, 26 июня, министр транспорта Самарской области Сергей Карпов в составе команды регионального правительства принял участие в рабочей поездке в Хворостянский район.

Карпов ответил на волнующий вопрос жителей об устройстве тротуара с освещением по ул. Степная. Работы будут завершены к 1 сентября 2025 года.

Также будут внесены изменения в схему организации дорожного движения для обеспечения безопасности жителей, сообщает пресс-служба министерства.