В Самаре открыт новый офис обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс"

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" открыл новый офис обслуживания в областной столице по адресу: улица Стара-Загора, 130. Здесь клиенты компании из Промышленного и Кировского районов города смогут оперативно решать вопросы, связанные с начислениями, учётом тепловой энергии, урегулированием образовавшейся задолженности и многим другим.

Данный офис пришёл на смену двум центрам обслуживания на улицах Демократической и Мирной в Самаре. Географическое расположение подразделения выбрано с учётом просьб клиентов этих офисов. Новый офис "ЭнергосбыТ Плюс" расположен в шаговой доступности от остановок востребованных маршрутов общественного транспорта. Добраться до него можно автобусами №№ 6, 23, 37, 41, 51, 70 (остановка "Проспект Кирова").

В новом помещении для посетителей создано комфортное и функциональное пространство: зал оборудован эргономичными местами ожидания и информационными стендами.

Часы работы офиса на улице Стара-Загора, 130:

— с 08:00 до 18:00 с понедельника по четверг;

— с 08:00 до 17:00 в пятницу;

— суббота и воскресенье — выходные дни.

"В новом офисе специалисты энергокомпании будут вести приём сразу в восьми окнах. Вместе с тем, мы продолжаем развивать дистанционные каналы, благодаря которым наши клиенты могут в круглосуточном режиме решать вопросы без необходимости посещения офисов обслуживания", — отметил директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Всего на территории региона работает 8 офисов "ЭнергосбыТ Плюс": по одному в Новокуйбышевске и Сызрани, четыре в Самаре, два в Тольятти. Внутренняя планировка каждого центра обслуживания удобна для посетителей, все офисы оснащены современной техникой, адаптированы для визитов маломобильных граждан.