В Самаре открыт новый офис обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс"

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" открыл новый офис обслуживания в областной столице по адресу: улица Стара-Загора, 130. Здесь клиенты компании из Промышленного и Кировского районов города смогут оперативно решать вопросы, связанные с начислениями, учётом тепловой энергии, урегулированием образовавшейся задолженности и многим другим.
Данный офис пришёл на смену двум центрам обслуживания на улицах Демократической и Мирной в Самаре. Географическое расположение подразделения выбрано с учётом просьб клиентов этих офисов. Новый офис "ЭнергосбыТ Плюс" расположен в шаговой доступности от остановок востребованных маршрутов общественного транспорта. Добраться до него можно автобусами №№ 6, 23, 37, 41, 51, 70 (остановка "Проспект Кирова").
В новом помещении для посетителей создано комфортное и функциональное пространство: зал оборудован эргономичными местами ожидания и информационными стендами.
Часы работы офиса на улице Стара-Загора, 130:
— с 08:00 до 18:00 с понедельника по четверг;
— с 08:00 до 17:00 в пятницу;
— суббота и воскресенье — выходные дни.
"В новом офисе специалисты энергокомпании будут вести приём сразу в восьми окнах. Вместе с тем, мы продолжаем развивать дистанционные каналы, благодаря которым наши клиенты могут в круглосуточном режиме решать вопросы без необходимости посещения офисов обслуживания", — отметил директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Всего на территории региона работает 8 офисов "ЭнергосбыТ Плюс": по одному в Новокуйбышевске и Сызрани, четыре в Самаре, два в Тольятти. Внутренняя планировка каждого центра обслуживания удобна для посетителей, все офисы оснащены современной техникой, адаптированы для визитов маломобильных граждан.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!