"РКС-Самара": в городе распространяют подозрительные листовки о поверке счетчиков

"РКС-Самара" предупреждает жителей о появлении в почтовых ящиках листовок с информацией об обязательной поверке счетчиков до 30 апреля. Невыполнение этих действий якобы скажется ростом тарифов за холодное водоснабжение.

"Данные листовки не имеют никакой юридической силы и являются информационным рекламным материалом недобросовестных фирм. Сроки поверки счетчиков указаны в паспорте прибора учета и в квитанции за услуги ХВС", - отмечают в компании.

Также "РКС-Самара" напоминает о необходимости своевременной передачи показаний счетчиков с 7 по 23 число каждого месяца. Поэтому сегодня - последний день, чтобы направить сведения в компанию. В противном случае сумма платежа за ХВС будет начисляться по нормативу в соответствии с количеством зарегистрированных жильцов.

Передать показания можно следующими способами: