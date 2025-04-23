"РКС-Самара": в городе распространяют подозрительные листовки о поверке счетчиков

"РКС-Самара" предупреждает жителей о появлении в почтовых ящиках листовок с информацией об обязательной поверке счетчиков до 30 апреля. Невыполнение этих действий якобы скажется ростом тарифов за холодное водоснабжение.
"Данные листовки не имеют никакой юридической силы и являются информационным рекламным материалом недобросовестных фирм. Сроки поверки счетчиков указаны в паспорте прибора учета и в квитанции за услуги ХВС", - отмечают в компании.
Также "РКС-Самара" напоминает о необходимости своевременной передачи показаний счетчиков с 7 по 23 число каждого месяца. Поэтому сегодня - последний день, чтобы направить сведения в компанию. В противном случае сумма платежа за ХВС будет начисляться по нормативу в соответствии с количеством зарегистрированных жильцов.
Передать показания можно следующими способами:
- через личный кабинет или без регистрации на сайте www.samcomsys.ru с 7 по 23 число
- через мобильное приложение "РКС-Самара" с 7 по 23 число
- через мобильное приложение АО Почта Банк с 7 по 20 число
- через голосового робота по тел. (846) 207-25-40
- через чат-бот Елена СКС в мессенджере Телеграм: https://t.me/rks_samara_bot
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!