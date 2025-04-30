"Т Плюс" полностью восстановит благоустройство после замены тепловых сетей в Самаре

Специалисты Самарского филиала "Т Плюс" приступили к восстановлению благоустройства по постоянной схеме. В планах теплоэнергетиков до конца мая привести в порядок все участки, на которых в прошлом году шла перекладка тепловых сетей, а в отопительный период — выполнялся оперативный ремонт коммуникаций.
Специалисты "Т Плюс" полностью восстановят асфальтовое покрытие внутридворовых проездов, тротуары и бордюрные камни. На своих прежних местах будут уложены газоны и установлены цветочные клумбы. А парковки и детские площадки энергетики оборудуют с учётом охранных зон подземных коммуникаций.
На данный момент восстановлено благоустройство на 257 объектах. Ещё на 300 участках работы продолжаются.
"Особое внимание мы уделяем крупным участкам, где выполнялись плановые замены сетей. Таких объектов в Самаре пять, и на всех сейчас организовано восстановление благоустройства. Причём все мероприятия выполняются по подробным проектам, согласованным всеми заинтересованными сторонами, включая жителей близлежащих домов", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!