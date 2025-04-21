На ликвидацию свалки напротив кладбища "Рубежное" направят 147 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии подыскивает подрядчика, который вывезет навалы отходов с территории напротив главного входа на кладбище "Рубежное" в Куйбышевском районе Самары.

На эти цели мэрия выделяет 147 млн рублей. Победителя торгов определят после 19 мая, он должен будет выполнить контракт до 30 мая 2026 года.

Самарцы неоднократно жаловались на замусоренную территорию рядом с кладбищем и внутри него. В начале апреля глава города Иван Носков объявил, что в этом году планируется ликвидировать несанкционированную свалку.

"В этом году будем ликвидировать несанкционированную свалку мусора. Срок работ два года, объемы внушительные", - прокомментировал он.