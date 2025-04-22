Жители Самарской области могут голосовать за объекты благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды"

В регионе отобрали 110 территорий в 11 муниципалитетах, за которые жители могут отдать свои голоса в 2025 году.

Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в нацпроект "Инфраструктура для жизни". Принять участие в голосовании может любой житель России, достигший 14 лет. Онлайн-голосование доступно на портале проекта zagorodsreda.gosuslugi.ru с 21 апреля по 12 июня. Для участия в голосовании необходимо иметь учетную запись на Госуслугах.

В Самарской области на выбор жителей предложены 110 общественных территорий в 11 муниципалитетах: Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске и Безенчукском районе. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.

Самый большой выбор у жителей Новокуйбышевска, здесь для голосования предложено 25 территорий. В Самаре выбирать можно из 20 объектов. В Сызрани в списки для рейтингового голосования вошли 12 территорий, в Жигулевске — 11, в Безенчуке и Кинеле — по 8, в Тольятти — 7, в Похвистнево — 6, в Октябрьске и Отрадном — по 5, в Чапаевске — 3.

В этом году голосование пройдет уже в пятый раз. В 2024 году свои голоса за благоустройство отдали более 424 тысяч жителей Самарской области, выбрав из 101 предложенной территории 50 проектов, которые будут реализованы уже в этом году.

Количество жителей региона, участвующих в голосовании, постоянно растет. Люди видят, что национальный проект действительно меняет облик их городов в лучшую сторону. Они выбирают свои любимые пространства, которые хотят видеть современными и уютными. За 6 лет реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" свой вид изменили к лучшему 912 общественных и 1825 дворовых территорий.

"В регионе сотни и тысячи любимых жителями мест, которые должны преображаться. Форма должна быть современной: это касается воркаутов, детских площадок, лавочек в достаточном количестве. И речь не только о Самаре — должны развиваться все населенные пункты во всех муниципальных образованиях. Приоритет здесь один — повышение качества жизни людей. Какие объекты жители поддержат, те и будем благоустраивать", — подчеркнул необходимость участия населения в благоустройстве региона губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Всего по стране с 2019 года по нацпроекту было благоустроено более 72,5 тыс. общественных пространств, включая более 31,5 тыс. парковых территорий, которые стали новыми точками притяжения как для местных жителей, так и туристов.

Ежегодно все больше россиян участвуют в выборе объектов благоустройства. Они видят, как принятые обычными людьми решения влияют на преображение среды в их городе или населенном пункте. В первом Всероссийском голосовании приняло участие 9,7 млн россиян, а по итогам прошлого года голоса за благоустройство отдали уже 17,2 млн жителей страны. По результатам Голосования 2024 года было отобрано порядка 5,4 тыс. объектов в 1,5 тыс. муниципальных образованиях.