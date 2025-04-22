Жители Самарской области могут голосовать за объекты благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды"

В регионе отобрали 110 территорий в 11 муниципалитетах, за которые жители могут отдать свои голоса в 2025 году.
Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в нацпроект "Инфраструктура для жизни". Принять участие в голосовании может любой житель России, достигший 14 лет. Онлайн-голосование доступно на портале проекта zagorodsreda.gosuslugi.ru с 21 апреля по 12 июня. Для участия в голосовании необходимо иметь учетную запись на Госуслугах.
В Самарской области на выбор жителей предложены 110 общественных территорий в 11 муниципалитетах: Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске и Безенчукском районе. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.
Самый большой выбор у жителей Новокуйбышевска, здесь для голосования предложено 25 территорий. В Самаре выбирать можно из 20 объектов. В Сызрани в списки для рейтингового голосования вошли 12 территорий, в Жигулевске — 11, в Безенчуке и Кинеле — по 8, в Тольятти — 7, в Похвистнево — 6, в Октябрьске и Отрадном — по 5, в Чапаевске — 3.
В этом году голосование пройдет уже в пятый раз. В 2024 году свои голоса за благоустройство отдали более 424 тысяч жителей Самарской области, выбрав из 101 предложенной территории 50 проектов, которые будут реализованы уже в этом году.
Количество жителей региона, участвующих в голосовании, постоянно растет. Люди видят, что национальный проект действительно меняет облик их городов в лучшую сторону. Они выбирают свои любимые пространства, которые хотят видеть современными и уютными. За 6 лет реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" свой вид изменили к лучшему 912 общественных и 1825 дворовых территорий.
"В регионе сотни и тысячи любимых жителями мест, которые должны преображаться. Форма должна быть современной: это касается воркаутов, детских площадок, лавочек в достаточном количестве. И речь не только о Самаре — должны развиваться все населенные пункты во всех муниципальных образованиях. Приоритет здесь один — повышение качества жизни людей. Какие объекты жители поддержат, те и будем благоустраивать", — подчеркнул необходимость участия населения в благоустройстве региона губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Всего по стране с 2019 года по нацпроекту было благоустроено более 72,5 тыс. общественных пространств, включая более 31,5 тыс. парковых территорий, которые стали новыми точками притяжения как для местных жителей, так и туристов.
Ежегодно все больше россиян участвуют в выборе объектов благоустройства. Они видят, как принятые обычными людьми решения влияют на преображение среды в их городе или населенном пункте. В первом Всероссийском голосовании приняло участие 9,7 млн россиян, а по итогам прошлого года голоса за благоустройство отдали уже 17,2 млн жителей страны. По результатам Голосования 2024 года было отобрано порядка 5,4 тыс. объектов в 1,5 тыс. муниципальных образованиях.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!