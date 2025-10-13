Гендиректор "Экологии" назвал обоснованным увеличение мусорного тарифа в полтора раза

Генеральный директор АО "Экология" Андрей Шестаков назвал обоснованным возможное увеличение тарифа на вывоз мусора. Об этом он заявил в интервью "Самарскому обозрению".
В соцсетях с сентября обсуждают письмо комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области о возможном повышении тарифа более чем в полтора раза. Комментируя это предложение, Шестаков отметил, что поддерживает его.
"Полагаю, коллеги из комитета ориентировались все-таки на реальность, на текущую ситуацию по стоимости транспортирования. Мы все четко понимаем, что экономически обоснованный тариф — действительно тот, который озвучивается, и необходимость в его значительном увеличении присутствует", - сказал глава регоператора.
По его словам, на момент начала работы "Экологии" тариф изначально был низким. Стоимость транспортировки включает в себя расходы на обслуживание транспорта, топливо и заработную плату — все то, что с 2018 г. подорожало. Стоимость обслуживания импортной спецтехники, которая приобреталась в определенные периоды, выросла в 2-2,5 раза. А расчеты для определения тарифа не затронули все эти аспекты.
"Я совершенно точно считаю, что тариф должен соответствовать средним показателям по РФ. В тех регионах, где я работал, тариф действительно в полтора раза выше, — заявил Андрей Шестаков. — Я не знаю, каким будет этот тариф, но в соцсетях варьируют правильными цифрами. Когда мы говорим, что предыдущий тариф — 620 руб. — был достаточно низок, а 900 руб. — уже много, где же тогда золотая середина? [...] У меня есть понимание такой цифры. Но защита тарифа займет определенное время. В любом случае цифра, к которой я буду стремиться, близка к тем, которые были озвучены чуть ранее. С учетом специфики региона, его географии тариф адекватный и обоснованный".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!