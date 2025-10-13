Гендиректор "Экологии" назвал обоснованным увеличение мусорного тарифа в полтора раза

Генеральный директор АО "Экология" Андрей Шестаков назвал обоснованным возможное увеличение тарифа на вывоз мусора. Об этом он заявил в интервью "Самарскому обозрению".

В соцсетях с сентября обсуждают письмо комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области о возможном повышении тарифа более чем в полтора раза. Комментируя это предложение, Шестаков отметил, что поддерживает его.

"Полагаю, коллеги из комитета ориентировались все-таки на реальность, на текущую ситуацию по стоимости транспортирования. Мы все четко понимаем, что экономически обоснованный тариф — действительно тот, который озвучивается, и необходимость в его значительном увеличении присутствует", - сказал глава регоператора.

По его словам, на момент начала работы "Экологии" тариф изначально был низким. Стоимость транспортировки включает в себя расходы на обслуживание транспорта, топливо и заработную плату — все то, что с 2018 г. подорожало. Стоимость обслуживания импортной спецтехники, которая приобреталась в определенные периоды, выросла в 2-2,5 раза. А расчеты для определения тарифа не затронули все эти аспекты.

"Я совершенно точно считаю, что тариф должен соответствовать средним показателям по РФ. В тех регионах, где я работал, тариф действительно в полтора раза выше, — заявил Андрей Шестаков. — Я не знаю, каким будет этот тариф, но в соцсетях варьируют правильными цифрами. Когда мы говорим, что предыдущий тариф — 620 руб. — был достаточно низок, а 900 руб. — уже много, где же тогда золотая середина? [...] У меня есть понимание такой цифры. Но защита тарифа займет определенное время. В любом случае цифра, к которой я буду стремиться, близка к тем, которые были озвучены чуть ранее. С учетом специфики региона, его географии тариф адекватный и обоснованный".