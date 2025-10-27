В Самаре за парковку на газонах будут штрафовать по фото и видео

Самарская губернская дума рассмотрит поправки в закон об административных правонарушениях. Их принятие упростит процедуру наложения штрафов за нарушения правил благоустройства, в том числе парковку нам газонах.

Согласно документу, предлагается предусмотреть возможность рассмотрения дел об административных нарушениях без составления протокола, если они были зафиксированы на фото или видео с помощью технических средств, работающих в автоматическом режиме. К ним, например, относятся камеры городской системы видеонаблюдения.

Вот список нарушений, к которым будет применима данная норма:

неисполнение обязанности по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

размещение транспортных средств на газоне или иной озелененной или рекреационной территории;

воспрепятствование проведению работ по уборке территории, по очистке кровель зданий от снега и наледи, вывозу мусора с контейнерных площадок, выразившееся в размещении транспортных средств на внутридворовых территориях и внутриквартальных проездах;

загрязнение территорий общего пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия);

неисполнение собственниками и (или) иными законными владельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) обязанности участия в содержании прилегающих территорий, выразившееся в непроведении мероприятий:

1) по уборке мусора, опавшей листвы, сухой травянистой растительности, сорной растительности, коры деревьев, порубочных остатков деревьев и кустарников;

2) по очистке прилегающей территории, за исключением цветников и газонов, от снега и наледи для обеспечения свободного и безопасного прохода граждан;

3) по обработке прилегающей территории противогололедными реагентами;

4) по покосу травы и обрезке поросли;

5) по установке, ремонту, окраске урн, а также очистке урн по мере их заполнения.

Инициаторами внесения поправок стали сами депутаты. В правительстве Самарской области законопроект поддержали. Вероятно, губдума примет его уже на ближайшем заседании. Вступление новых правил в силу запланровано на ноябрь.