"РКС-Самара" намерены отключать дома от водоснабжения, если собственник не установлен

Если меняется владелец недвижимого имущества, то новый владелец должен предоставить в "РКС-Самара" документы о праве собственности и переоформить договор пользования ресурсами. Некоторые владельцы не проходят эту процедуру, пытаясь таким образом избежать оплаты. В октябре первые такие потребители, проживающие в частных домах, будут отрезаны от сетей централизованного водоснабжения.
"Хитроумных" собственников частных домов "РКС-Самара" сейчас насчитывают более 100. Все они ещё в сентябре получили уведомление о необходимости актуализировать документы и договоры на получение ресурсов. Откликнулись лишь двое. Второе уведомление и предупреждение об отключении будут направлены в середине октября. В конце месяца дома чьи владельцы не выйдут на связь, будут лишены комфортного пользования водой, а в некоторых случаях и канализации. Восстанавливать подключение будет сложнее, после полного оформления пакета документов, оплаты всех долгов, а в некоторых случаях возможно понадобится и решение суда, предупредили в компании.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!