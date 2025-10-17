"РКС-Самара" намерены отключать дома от водоснабжения, если собственник не установлен

Если меняется владелец недвижимого имущества, то новый владелец должен предоставить в "РКС-Самара" документы о праве собственности и переоформить договор пользования ресурсами. Некоторые владельцы не проходят эту процедуру, пытаясь таким образом избежать оплаты. В октябре первые такие потребители, проживающие в частных домах, будут отрезаны от сетей централизованного водоснабжения.

"Хитроумных" собственников частных домов "РКС-Самара" сейчас насчитывают более 100. Все они ещё в сентябре получили уведомление о необходимости актуализировать документы и договоры на получение ресурсов. Откликнулись лишь двое. Второе уведомление и предупреждение об отключении будут направлены в середине октября. В конце месяца дома чьи владельцы не выйдут на связь, будут лишены комфортного пользования водой, а в некоторых случаях и канализации. Восстанавливать подключение будет сложнее, после полного оформления пакета документов, оплаты всех долгов, а в некоторых случаях возможно понадобится и решение суда, предупредили в компании.