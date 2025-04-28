"РКС-Самара": почти 6,5 тыс. должникам за воду грозит ограничение выезда

"РКС-Самара" передали в Федеральную службу судебных приставов заявления на ограничение выезда для 6 448 абонентов, которые уже по решению суда должны выплатить суммарный долг — 212,7 млн рублей. В противном случае они не смогут выехать за границу в 2025 году.
"Компания обеспокоена, что долги копятся у платёжеспособных граждан, которые из-за своей забывчивости или невнимательности могут столкнуться с различными ограничениями, судебными разбирательствами. В дополнение к этому десятикратно выросли размеры госпошлин при взыскании долгов за коммунальные услуги", — напоминают в компании.
Всем абонентам "РКС-Самара" рекомендует проверить свои квитанции, привести в порядок платежи, пока дело не дошло до взыскания через суд. Также в компании заверяют, что всегда готовы найти решение: предоставить рассрочку или реструктуризировать долг.
Комитет по дебиторской задолженности работает каждый вторник и четверг в 9:00 на ул. Луначарского, 56. Телефон колл-центра по сбытовым вопросам: 207-25-40.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!