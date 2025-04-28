"РКС-Самара": почти 6,5 тыс. должникам за воду грозит ограничение выезда

"РКС-Самара" передали в Федеральную службу судебных приставов заявления на ограничение выезда для 6 448 абонентов, которые уже по решению суда должны выплатить суммарный долг — 212,7 млн рублей. В противном случае они не смогут выехать за границу в 2025 году.

"Компания обеспокоена, что долги копятся у платёжеспособных граждан, которые из-за своей забывчивости или невнимательности могут столкнуться с различными ограничениями, судебными разбирательствами. В дополнение к этому десятикратно выросли размеры госпошлин при взыскании долгов за коммунальные услуги", — напоминают в компании.

Всем абонентам "РКС-Самара" рекомендует проверить свои квитанции, привести в порядок платежи, пока дело не дошло до взыскания через суд. Также в компании заверяют, что всегда готовы найти решение: предоставить рассрочку или реструктуризировать долг.

Комитет по дебиторской задолженности работает каждый вторник и четверг в 9:00 на ул. Луначарского, 56. Телефон колл-центра по сбытовым вопросам: 207-25-40.