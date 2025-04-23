"Т Плюс" приступила к подготовке инженерных коммуникаций Самары к новому отопительному сезону

Специалисты Самарского филиала "Т Плюс" заменили участок теплосети на улице Литвинова и возобновили подачу горячего водоснабжения для жителей поселка Восточного. Работы проведены в рамках подготовки городских теплосетевых коммуникаций к предстоящему отопительному сезону.
При переходе с зимней на летнюю схему теплоснабжения на участке магистральной теплосети в районе пересечения улиц Литвинова и Тенистой был выявлен дефект. Теплоэнергетики оперативно провели земляные работы и заменили изношенный трубопровод. 22 апреля отремонтированную магистраль энергетики проверили обычным давлением. На данный момент подача горячего водоснабжения для жителей микрорайона обеспечена по постоянной схеме. Энергетики продолжают укладывать железобетонные лотки и герметизировать канал.
Этим летом в областной столице "Т Плюс" обновит теплосети на 21 участке. Наиболее масштабные работы пройдут на внутриквартальных коммуникациях. В частности, только в районе улиц Стара-Загоры и XXII Партсъезда теплоэнергетики заменят 5 километров тепловых сетей, проведут реконструкцию теплокамер и запорной арматуры. В целом в 2025 году "Т Плюс" планирует заменить в Самаре 50 километров трубопроводов.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!