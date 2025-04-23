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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" приступила к подготовке инженерных коммуникаций Самары к новому отопительному сезону

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Самарского филиала "Т Плюс" заменили участок теплосети на улице Литвинова и возобновили подачу горячего водоснабжения для жителей поселка Восточного. Работы проведены в рамках подготовки городских теплосетевых коммуникаций к предстоящему отопительному сезону.

При переходе с зимней на летнюю схему теплоснабжения на участке магистральной теплосети в районе пересечения улиц Литвинова и Тенистой был выявлен дефект. Теплоэнергетики оперативно провели земляные работы и заменили изношенный трубопровод. 22 апреля отремонтированную магистраль энергетики проверили обычным давлением. На данный момент подача горячего водоснабжения для жителей микрорайона обеспечена по постоянной схеме. Энергетики продолжают укладывать железобетонные лотки и герметизировать канал.

Этим летом в областной столице "Т Плюс" обновит теплосети на 21 участке. Наиболее масштабные работы пройдут на внутриквартальных коммуникациях. В частности, только в районе улиц Стара-Загоры и XXII Партсъезда теплоэнергетики заменят 5 километров тепловых сетей, проведут реконструкцию теплокамер и запорной арматуры. В целом в 2025 году "Т Плюс" планирует заменить в Самаре 50 километров трубопроводов.

Гид потребителя

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И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

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Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

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