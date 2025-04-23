"Т Плюс" приступила к подготовке инженерных коммуникаций Самары к новому отопительному сезону

Специалисты Самарского филиала "Т Плюс" заменили участок теплосети на улице Литвинова и возобновили подачу горячего водоснабжения для жителей поселка Восточного. Работы проведены в рамках подготовки городских теплосетевых коммуникаций к предстоящему отопительному сезону.

При переходе с зимней на летнюю схему теплоснабжения на участке магистральной теплосети в районе пересечения улиц Литвинова и Тенистой был выявлен дефект. Теплоэнергетики оперативно провели земляные работы и заменили изношенный трубопровод. 22 апреля отремонтированную магистраль энергетики проверили обычным давлением. На данный момент подача горячего водоснабжения для жителей микрорайона обеспечена по постоянной схеме. Энергетики продолжают укладывать железобетонные лотки и герметизировать канал.

Этим летом в областной столице "Т Плюс" обновит теплосети на 21 участке. Наиболее масштабные работы пройдут на внутриквартальных коммуникациях. В частности, только в районе улиц Стара-Загоры и XXII Партсъезда теплоэнергетики заменят 5 километров тепловых сетей, проведут реконструкцию теплокамер и запорной арматуры. В целом в 2025 году "Т Плюс" планирует заменить в Самаре 50 километров трубопроводов.