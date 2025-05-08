В Самаре вандалы сожгли мусорную площадку

В ночь на 6 мая в Самаре вандалы подожгли контейнерную площадку на ул. Черемшанской, 160, сообщили в областном минприроды.

Департамент городского хозяйства Самары уже направил обращение в МВД и доставил новые накопители. От рук поджигателей пострадала и крыша площадки, поэтому в ближайшее время ее нужно будет ремонтировать. Нарушителям же за поджог грозит уголовное наказание, добавили в минприроды.