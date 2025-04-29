Волонтеры помогают самарцам принять участие в голосовании за объекты для благоустройства

По программе нацпроекта "Инфраструктура для жизни" проходит Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства. В ходе голосования россияне выбирают объекты, которые хотят видеть в своем городе или населенном пункте.
Территории, набравшие наибольшее количество голосов местных жителей, благоустраиваются по программе нацпроекта в первую очередь. Именно жители определяют парк это, центральная площадь, набережная или дворовое пространство. Принять участие в голосовании и отдать голос за выбранный объект может любой житель страны старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Для участия в голосовании необходимо иметь учетную запись на Госуслугах.
В Самарской области на выбор предложены 110 общественных территорий в 11 муниципалитетах: Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске и Безенчуке. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.
Ежегодно с выбором территорий, вынесенных на голосование, жителям помогают волонтеры благоустройства. Они работают на специальных информационных точках, в общественных местах и на массовых мероприятиях, где привлекают местных жителей к участию в голосовании: демонстрируют вынесенные на голосование объекты, объясняют цели, задачи и значимость мнений жителей в выборе территорий, которые в последствии будут благоустроены по программе нацпроекта.
"Активное участие людей в голосовании позволяет нам создавать именно такие пространства, которые нужны в конкретном муниципалитете, они повышают комфорт и привлекают туристов в регионы страны. Благодаря самоотверженной работе волонтеров, все больше жителей узнают о возможностях участия в федеральных и национальных проектах, позволяющих вместе делать города комфортнее и безопаснее", — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.
В этом году для большего вовлечения граждан во Всероссийское голосование за объекты благоустройства волонтеры будут использовать специальное мобильное приложение "Госуслуги Волонтер". С помощью приложения волонтеры смогут более оперативно помогать жителям в голосовании, расскажут детальную информацию о каждом проекте, а затем помогут сделать выбор в пользу наиболее понравившегося варианта.
Для использования приложения волонтеру необходимо пройти регистрацию на платформе Добро.рф и после одобрения заявки на участие в проекте он сможет авторизоваться в приложении. Приложение будет работать на платформах iOS и Android, что значительно упрощает процесс проведения голосования. Житель должен войти в личный кабинет на Госуслугах уже на своем смартфоне или по номеру телефона через устройство волонтера.
Затем гражданин с помощью добровольца сможет указать регион и муниципалитет и выбрать наиболее понравившуюся территорию для благоустройства или дизайн-проект.
Система обеспечивает надежную защиту персональных данных, а после голосования сессия пользователя в приложении закрывается автоматически для повышения безопасности.
"Волонтерство — это не только желание помочь конкретному человеку или общности людей, но и возможность менять мир вокруг себя к лучшему, развитие личностных и профессиональных компетенций. Поэтому в экосистеме Добро.рф мы развиваем образовательные программы для всех направлений, включая работу с цифровыми инструментами. Например, для приложения "Госуслуги Волонтер" есть отдельный курс. Он объясняет, как технически происходит процесс голосования, а также информирует о проектах благоустройства", — отметила заместитель председателя совета Добро.рф Мария Афонина.
Стать волонтером и помочь жителям своего города проголосовать за наиболее понравившийся объект для благоустройства может любой житель России, достигший 14 лет.
Напомним, Всероссийское онлайн-голосование проводится уже в пятый раз по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", входящей в состав нацпроекта. В Самарской области с 2019 по 2024 годы были благоустроены 1825 дворовых территорий и 912 общественных пространств, которые стали новыми точками притяжения как для местных жителей, так и туристов.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!