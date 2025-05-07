В Самарской области взносы на капитальный ремонт могут вырасти в 2026 году

В Самарской области взносы на капремонт на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах вырастут не ранее 2026 года. Такая информация была озвучена на заседании регионального правительства в среду, 7 мая.

Председатель правительства Михаил Смирнов заявил, что до повышения взносов необходимо отладить работу регионального Фонда капитального ремонта: "Сначала обеспечиваем порядок в работе фонда с тем финансовым обеспечением, которое сейчас у фонда имеется".

Напомним, вопрос повышения взноса на капремонт обсуждается с конца прошлого года. Готовилось постановление о повышении тарифа на 5,7%, однако Михаил Смирнов тогда заявил, что повышение не состоится, и сначала необходимо показать людям изменения в работе фонда. Однако тема поднималась еще несколько раз, в том числе озвучивалась возможность повышения взноса в 2025 году.