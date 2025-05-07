В Самарской области взносы на капитальный ремонт могут вырасти в 2026 году

В Самарской области взносы на капремонт на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах вырастут не ранее 2026 года. Такая информация была озвучена на заседании регионального правительства в среду, 7 мая.
Председатель правительства Михаил Смирнов заявил, что до повышения взносов необходимо отладить работу регионального Фонда капитального ремонта: "Сначала обеспечиваем порядок в работе фонда с тем финансовым обеспечением, которое сейчас у фонда имеется".
Напомним, вопрос повышения взноса на капремонт обсуждается с конца прошлого года. Готовилось постановление о повышении тарифа на 5,7%, однако Михаил Смирнов тогда заявил, что повышение не состоится, и сначала необходимо показать людям изменения в работе фонда. Однако тема поднималась еще несколько раз, в том числе озвучивалась возможность повышения взноса в 2025 году.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!