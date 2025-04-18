В Самарской области хотят резко увеличить взносы на капремонт

Увеличения взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах не избежать. Это следует из сообщения депутата Самарской губернской думы Александра Степанов. Он озвучил примерные цифры.
"Только что вернулся с заседания попечительского совета Фонда капитального ремонта. Обсуждали один из самых острых и чувствительных вопросов — размер взносов. Фонд прямо заявляет: при существующих поступлениях реализация программы капремонта до 2055 года невозможна. Необходимо 495 млрд рублей, а прогноз по сбору — лишь 135 млрд. Иными словами, дефицит — колоссальный, 360 млрд рублей. Недостаточный уровень финансирования напрямую влияет на объем и качество выполняемых работ. Регион не сможет реализовать весь заданный объем капремонта — а значит, стареющие дома будут ждать своего обновления дольше. Единственный путь, который на сегодняшний день предлагает Фонд — повышение тарифа", — написал депутат в своем телеграм-канале.
Сейчас минимальный взнос на капремонт составляет:
- 8,63 руб./м² — для домов до 5 этажей
- 9,93 руб./м² — для домов 6 этажей и выше
- в среднем — 9,28 руб./м².
"Уже с 2025 года предлагается поднять средний взнос с 9,28 до 12,78 руб./м². А в перспективе, к 2030 году, расчетный — экономически обоснованный — взнос вырастет до 35,4 руб./м². Фонд капремонта готовит финансовую модель, которая позволит поэтапно довести текущие взносы до экономически обоснованного уровня. Министр Виталий Брижань в данной ситуации предложил использовать компенсационные механизмы, чтобы сгладить удар по кошельку людей", — говорится в сообщении Александра Степанова.
Кстати, министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань также заявлял о необходимости увеличения взносов. При этом сейчас в регионе действует тариф 2024-го года из-за решения нового правительства о его "заморозке" для того, чтобы сначала показать людям изменения.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!