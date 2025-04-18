16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области хотят резко увеличить взносы на капремонт Самарские власти решили подсчитать, сколько мусорят жители "Не доказал оказания услуг": в Самаре суды отказали бывшему регоператору во взыскании долга за вывоз мусора Отопительный сезон в Самаре завершится 18 апреля УК Промышленного района Самары предстоит устранить нарушения по работе теплоузлов в жилых домах

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области хотят резко увеличить взносы на капремонт

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 160
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Увеличения взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах не избежать. Это следует из сообщения депутата Самарской губернской думы Александра Степанов. Он озвучил примерные цифры.

Фото: Юлия Зиганшина

"Только что вернулся с заседания попечительского совета Фонда капитального ремонта. Обсуждали один из самых острых и чувствительных вопросов — размер взносов. Фонд прямо заявляет: при существующих поступлениях реализация программы капремонта до 2055 года невозможна. Необходимо 495 млрд рублей, а прогноз по сбору — лишь 135 млрд. Иными словами, дефицит — колоссальный, 360 млрд рублей. Недостаточный уровень финансирования напрямую влияет на объем и качество выполняемых работ. Регион не сможет реализовать весь заданный объем капремонта — а значит, стареющие дома будут ждать своего обновления дольше. Единственный путь, который на сегодняшний день предлагает Фонд — повышение тарифа", — написал депутат в своем телеграм-канале.

Сейчас минимальный взнос на капремонт составляет:

  • 8,63 руб./м² — для домов до 5 этажей 
  • 9,93 руб./м² — для домов 6 этажей и выше 
  • в среднем — 9,28 руб./м².

"Уже с 2025 года предлагается поднять средний взнос с 9,28 до 12,78 руб./м². А в перспективе, к 2030 году, расчетный — экономически обоснованный — взнос вырастет до 35,4 руб./м². Фонд капремонта готовит финансовую модель, которая позволит поэтапно довести текущие взносы до экономически обоснованного уровня. Министр Виталий Брижань в данной ситуации предложил использовать компенсационные механизмы, чтобы сгладить удар по кошельку людей", — говорится в сообщении Александра Степанова.

Кстати, министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань также заявлял о необходимости увеличения взносов. При этом сейчас в регионе действует тариф 2024-го года из-за решения нового правительства о его "заморозке" для того, чтобы сначала показать людям изменения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4