В Самарской области хотят резко увеличить взносы на капремонт

Увеличения взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах не избежать. Это следует из сообщения депутата Самарской губернской думы Александра Степанов. Он озвучил примерные цифры.

"Только что вернулся с заседания попечительского совета Фонда капитального ремонта. Обсуждали один из самых острых и чувствительных вопросов — размер взносов. Фонд прямо заявляет: при существующих поступлениях реализация программы капремонта до 2055 года невозможна. Необходимо 495 млрд рублей, а прогноз по сбору — лишь 135 млрд. Иными словами, дефицит — колоссальный, 360 млрд рублей. Недостаточный уровень финансирования напрямую влияет на объем и качество выполняемых работ. Регион не сможет реализовать весь заданный объем капремонта — а значит, стареющие дома будут ждать своего обновления дольше. Единственный путь, который на сегодняшний день предлагает Фонд — повышение тарифа", — написал депутат в своем телеграм-канале.

Сейчас минимальный взнос на капремонт составляет:

8,63 руб./м² — для домов до 5 этажей

9,93 руб./м² — для домов 6 этажей и выше

в среднем — 9,28 руб./м².

"Уже с 2025 года предлагается поднять средний взнос с 9,28 до 12,78 руб./м². А в перспективе, к 2030 году, расчетный — экономически обоснованный — взнос вырастет до 35,4 руб./м². Фонд капремонта готовит финансовую модель, которая позволит поэтапно довести текущие взносы до экономически обоснованного уровня. Министр Виталий Брижань в данной ситуации предложил использовать компенсационные механизмы, чтобы сгладить удар по кошельку людей", — говорится в сообщении Александра Степанова.

Кстати, министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань также заявлял о необходимости увеличения взносов. При этом сейчас в регионе действует тариф 2024-го года из-за решения нового правительства о его "заморозке" для того, чтобы сначала показать людям изменения.