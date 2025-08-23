Шесть пляжей в Самаре и два в Сызрани не прошли проверку Роспотребнадзора

Шесть пляжей Самары и два в Сызрани не прошли проверку Роспотребнадзора по санитарным нормам, сообщает пресс-служба регионального Управления ведомства.
За период с 15 по 21 августа выявлены несоответствующие пробы воды водоема по микробиологическим показателям на следующих зонах рекреации:
- пляж 1 очередь набережной г. о. Самара на р. Волга;
- пляж 2 очередь набережной г. о. Самара на р. Волга;
- пляж 4 очередь набережной г. о. Самара на р. Волга;
- пляж г. о. Самара в районе Загородного парка на р. Волга;
- пляж спуск на ул. Советской Армии г. о. Самара на р. Волга;
- пляж г. о. Самара в районе Барбошиной поляны (им. Фрунзе) на р. Волга;
- пляж № 1 г. Сызрани ООО "ЭКОТЕХ", р. Волга;
- пляж № 3 г. Сызрани ООО "ЭКОТЕХ", р. Волга.
Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено. Качество песка соответствует гигиеническим требованиям.
Управлением Роспотребнадзора по Самарской области даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организациям, эксплуатирующим пляжи, о необходимости информирования населения о неудовлетворительном качестве воды водоемов посредством установления аншлагов (черный шар или плакат "Купание запрещено"). Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах.
Всего на 21 августа Управлением в рамках мониторинга исследовано 310 пробы воды водоемов — на микробиологические показатели, 538 проб — на возбудители инфекционных заболеваний, 136 проб — на паразитологические показатели, 40 проб на санитарно-химические показатели.
