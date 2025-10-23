16+
Здравоохранение Общество

В Самарской области 12 ветеранам СВО бесплатно провели глазное протезирование

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области уделяется особое внимание оказанию всей необходимой помощи ветеранам специальной военной операции, в частности медицинской. Обеспечение льготными глазными протезами защитников Отечества проводится за счет средств областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева. В настоящее время лечение прошли уже 12 пациентов.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В областную офтальмологическую больницу обратился ветеран СВО после травмы, полученной в результате боевого ранения. После осмотра и подготовки конъюнктивальной полости ему провели протезирование глаза. Содействие в получении своевременной медицинской услуги оказал Самарский филиал государственного фонда "Защитники Отечества".

"Надежда Владимировна сделала мне замечательный глаз. Кто не знает о протезе, и не отличает от настоящего глаза. За что я ей очень благодарен", — рассказал ветеран СВО Александр Верхов.

Сейчас мужчина прошел социальную реабилитацию, смог вернуться к нормальной жизни, вместе с женой воспитывает трех дочерей и работает на заводе.

"Оказание и организация глазопротезной помощи осуществляется в условиях лаборатории глазного протезирования, созданной в 1980 году на базе нашей больницы, — отметила главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т. И. Ерошевского Ольга Павлова. — Штат лаборатории включает двух глазопротезистов (медицинская сестра и художник-глазопротезист) и офтальмохирурга-консультанта, которые тесно взаимодействуют в процессе работы. Задача специалистов лаборатории — не просто подобрать форму и размер протеза, а вручную с помощью красок, воссоздать уникальный рисунок радужной оболочки глаза, но еще и вернуть человеку уверенность в себе".

Глазной протез является техническим средством реабилитации и выполняет лечебную и косметическую функцию. После удаления глаза протез защищает глазную полость от раздражающего действия внешней среды: ветра, холода, пыли; препятствует завороту ресничного края век вовнутрь. Глазной протез сохраняет форму конъюнктивальной полости, препятствует укорочению сводов. Поддерживает веки, обеспечивая функционирование их мышц, и помогает сохранить правильное положение слезных точек и слезных канальцев.

За 20 лет работы художник-глазопротезист офтальмологической больницы Надежда Сорокина помогла многим пациентам: "Пациенты нашего кабинета лаборатории глазопротезирования — это особые пациенты. Тем, кто не имеет глаза, требуется особенное внимание. Для таких пациентов очень важно создать чувство комфорта и уверенности в жизни. А для этого нужно сделать ему хороший протез, красивый".

По словам главного врача, после установки протеза специалисты продолжают наблюдать за пациентом, проверяя правильность ношения и внешний вид протеза.

"Мы сопровождаем пациента на каждом этапе — от установки до дальнейшего использования протеза. До конца года, в случае появления таких нуждающихся пациентов, больница готова их взять на учет, подготовить и провести протезирование", — подчеркнула Ольга Васильевна.

