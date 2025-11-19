В областной детской больнице завершается строительство операционного блока

В Самарской областной детской клинической больнице имени Н. Н. Ивановой вскоре будет открыт новейший операционный блок, отвечающий современным стандартам оказания медицинской помощи. Этот операционный модуль возведен на территории больницы и соединён с основным корпусом. В нем будет размещено новое оборудование.

Проект реализован благодаря финансированию из областного бюджета, выделенному по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В новом корпусе разместятся отделение реанимации, рассчитанное на 8 коек, включая 2 специализированные — ламинарные палаты для онкогематологических больных и 1 — для инфекционных, а также три просторные операционные и противошоковая палата для оказания экстренной помощи.

По словам главного врача больницы Ольги Галаховой, ежегодно реанимационное отделение принимает свыше 350 пациентов. Действующее отделение реанимации сейчас работает в помещениях общей площадью 320 квадратных метров. В новом корпусе — 900, в три раза больше. Новый операционный блок позволит создать для врачей и детей более комфортные условия, соответствующие современным медицинским нормам.

"Ключевой особенностью нового отделения является современная система вентиляции, обеспечивающая стерильность благодаря непрерывной фильтрации и обеззараживанию воздуха, а также особая планировка, предназначенная для оперативного поступления пациентов. Стены будут покрыты специальными антибактериальными панелями, легко поддающимися дезинфекции", — рассказала Ольга Галахова.

Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Анастасия Сонина отметила, что в новом отделении будут просторные палаты с удобным доступом к пациентам. Подвесные консоли позволят беспрепятственно и своевременно оказывать необходимую медицинскую помощь, что открывает новые возможности для спасения жизней маленьких пациентов.

Завершение всех строительных работ планируется в ближайшее время, а уже в начале 2026 года в новых операционных проведут первые операции.

Напомним, на территории областной детской больницы уже открыт консультативно-диагностический центр, завершается строительство поликлиники на 500 посещений в смену благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Врачи больницы уделяют особое внимание развитию высокотехнологичных видов медицинской помощи. Ежегодно данный вид помощи оказывается почти 1000 пациентам. Открытие нового операционного отделения позволит внедрять новые методики и технологии, расширяя спектр проводимых хирургических вмешательств.