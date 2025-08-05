Представители "ЭнергосбыТ Плюс" провели встречу со старшими по домам в Тольятти

Специалисты Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" провели встречу со старшими по домам в Тольятти. Основными темами стали передача показаний индивидуальных приборов учёта, своевременное получение ежемесячных квитанций, доступность дистанционных каналов связи с энергокомпанией. На прямые расчёты с поставщиком тепла этим летом перешли жители домов, обслуживаемых ООО "УК № 2 ЖКХ", ООО "БОН", ООО УК "Энерджи", ООО УК "ТЛТ" и ООО УК "Восточная". По информации старших по домам, у некоторых из этих организаций возникли вопросы по начислениям за тепловую энергию.

"Сложившаяся ситуация связана с двумя факторами. Во-первых, по некоторым новым клиентам информация о наличии индивидуального прибора учёта не была передана из базы данных управляющих компаний. Для того чтобы в платёжных документах отразились актуальные данные о потреблении, достаточно воспользоваться онлайн-сервисами для передачи сведений о счётчике. Во-вторых, часть жителей, в основном преклонного возраста, пока не освоили новые каналы коммуникации. В этом им могут помочь старшие по домам", — рассказал руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов г. Тольятти Александр Пивцаев.

На встрече энергетики напомнили, что Личный кабинет является самым удобным, безопасным и оперативным каналом связи с поставщиком тепла. В частности, уже с 1 числа каждого месяца здесь доступна информация о начислении, в отличие от бумажных квитанций. Это помогает своевременно оплатить коммунальные платежи.

"В моём доме проживает немало пожилых людей. Некоторым приходится напоминать, что до 15 числа важно оплатить ресурсы, а с 15 по 25 число — передать показания счётчиков. Подчас провожу ликбез, объясняю, как правильно читать квитанцию, как формируется начисление за горячую воду и тепло", — поделилась опытом старшая по дому "Советская, 73" Татьяна.

Представители "ЭнергосбыТ Плюс" раздали участникам встречи памятки клиента, в которых размещена вся необходимая информация. Они также напомнили, что по всем интересующим вопросам, связанным с предоставлением коммунальных услуг и оплатой отопления и горячего водоснабжения, горожане могут обратиться к специалистам "ЭнергосбыТ Плюс" в офисах обслуживания, по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32 (с 07:00 до 19:00), а также через раздел "Обратная связь" на официальном сайте компании.