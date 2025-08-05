Представители "ЭнергосбыТ Плюс" провели встречу со старшими по домам в Тольятти

Специалисты Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" провели встречу со старшими по домам в Тольятти. Основными темами стали передача показаний индивидуальных приборов учёта, своевременное получение ежемесячных квитанций, доступность дистанционных каналов связи с энергокомпанией. На прямые расчёты с поставщиком тепла этим летом перешли жители домов, обслуживаемых ООО "УК № 2 ЖКХ", ООО "БОН", ООО УК "Энерджи", ООО УК "ТЛТ" и ООО УК "Восточная". По информации старших по домам, у некоторых из этих организаций возникли вопросы по начислениям за тепловую энергию.
"Сложившаяся ситуация связана с двумя факторами. Во-первых, по некоторым новым клиентам информация о наличии индивидуального прибора учёта не была передана из базы данных управляющих компаний. Для того чтобы в платёжных документах отразились актуальные данные о потреблении, достаточно воспользоваться онлайн-сервисами для передачи сведений о счётчике. Во-вторых, часть жителей, в основном преклонного возраста, пока не освоили новые каналы коммуникации. В этом им могут помочь старшие по домам", — рассказал руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов г. Тольятти Александр Пивцаев.
На встрече энергетики напомнили, что Личный кабинет является самым удобным, безопасным и оперативным каналом связи с поставщиком тепла. В частности, уже с 1 числа каждого месяца здесь доступна информация о начислении, в отличие от бумажных квитанций. Это помогает своевременно оплатить коммунальные платежи.
"В моём доме проживает немало пожилых людей. Некоторым приходится напоминать, что до 15 числа важно оплатить ресурсы, а с 15 по 25 число — передать показания счётчиков. Подчас провожу ликбез, объясняю, как правильно читать квитанцию, как формируется начисление за горячую воду и тепло", — поделилась опытом старшая по дому "Советская, 73" Татьяна.
Представители "ЭнергосбыТ Плюс" раздали участникам встречи памятки клиента, в которых размещена вся необходимая информация. Они также напомнили, что по всем интересующим вопросам, связанным с предоставлением коммунальных услуг и оплатой отопления и горячего водоснабжения, горожане могут обратиться к специалистам "ЭнергосбыТ Плюс" в офисах обслуживания, по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32 (с 07:00 до 19:00), а также через раздел "Обратная связь" на официальном сайте компании.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!