Лишь 127 жилых домов Самары выполнили рекомендации "ЭнергосбыТ Плюс" по подготовке к зиме

В Самаре прошло расширенное заседание штаба по подготовке к зиме под председательством главы города Ивана Носкова. В нем приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Виталий Шабалатов, министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань, заместитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области Александр Воеводин и заместитель прокурора города Самара Анна Николаева, главы районов Самары, представители ресурсоснабжающих, управляющих компаний и ТСЖ.

Технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев напомнил присутствующим, что в летний период управляющие компании, ТСЖ и ЖСК обязаны выполнить комплекс технических мероприятий по подготовке внутридомовых систем к приёму тепла. Причём в этом году процесс подготовки стал максимально прозрачным: любой житель может узнать, готов ли его дом к зиме, на сайте компании "Т Плюс".

К сожалению, в ходе проверок сотрудники тепловой инспекции "ЭнергосбыТ Плюс" выявили низкую готовность большинства многоквартирных жилых домов к прохождению отопительного сезона. На данный момент лишь 127 из 4805 зданий выполнили необходимые технические требования.

"В этом году весь комплекс мероприятий по подготовке к зиме фиксируется в оценочных листах, на основе которых каждое здание получает свой индекс готовности. В результате он должен находиться в диапазоне от 0,9 до 1. В числе важнейших работ — промывка и регулировка систем отопления, а также проверка на прочность и плотность внутренней системы. Отказ от проведения данных мероприятий создаёт риски для надёжного прохождения отопительного сезона 2025–2026 гг.", — отметил технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.

"С этого года система приемки многоквартирных домов ужесточилась на федеральном уровне. Видимо, это учли не все управляющие организации. Особое беспокойство вызывают руководители управляющих компаний, которые "по старой памяти" пренебрегают обязательными подготовительными работами. С такими организациями будут плотно взаимодействовать контролирующие и правоохранительные органы. Старшим по домам тоже советую контролировать свои управляющие компании и присутствовать во время проведения ключевых этапов подготовки. Готовность своего дома можно посмотреть в системе "ГИС ЖКХ", — отметил глава города Самара Иван Носков.

По результатам работы штаба было принято решение сформировать рабочую группу по оценке готовности жилого фонда города к зиме, а также инициировать серию выборочных проверок отстающих управляющих компаний.