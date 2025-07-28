Чтобы морозы были не страшны: как самарские котельные готовят к отопительному сезону

Лето — жаркая пора для теплоэнергетиков. И речь не об уличном зное. Сейчас самое время подготовить свои объекты к работе в зимний период, чтобы потребители были обеспечены теплом без перебоев. Как продвигается работа в Самаре и области? Какие возможности есть у собственников энергообъектов в плане обновления оборудования? Что удалось достичь в рамках программы импортозамещения? Подробности — в нашей статье.

Под контролем минЖКХ

Подготовка к отопительному сезону — процесс технически сложный. Во-первых, требуется оценка состояния объектов. Во-вторых, проведение ремонта оборудования котельных и теплосетей, а при необходимости — их замена. Поэтому проводится работа поэтапно. На каждом шаге обеспечен контроль со стороны министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и муниципальных властей. Все проблемные вопросы обсуждают на заседаниях профильных штабов с участием представителей Ростехнадзора и ГЖИ.

В Самарской области стартовал конкурс котельных "Надежное тепло" В Самарской области стартовал конкурс "Надежное тепло" среди котельных малых городов и сельских поселений. Организаторы - Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области", "ПромКомплекСервис" и "Вымпелгаз".

"На данный момент физическая готовность к отопительному сезону составляет 58%. Для сравнения, в прошлом году показатель был 56%. То есть мы идем с небольшим опережением, притом что требования поменялись. Вступили в силу новые правила, которые изменили процедуру подготовки как для теплоснабжающих организаций, так и для управляющих компаний", — отметил заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Петр Токмак.

По его словам, у каждой ресурсоснабжающей организации есть свой план по ремонту аварийных участков теплосетей. В целом по региону должны переложить почти 200 км труб, в том числе 80 км — в Самаре. В Жигулевске заканчивается модернизация двух крупных котельных. Работы финансировал Фонда развития территорий, и объекты должны запустить в работу в этом году. В остальных котельных проводят текущий ремонт. Стадии готовности объектов разнятся.

Помощь в модернизации

Например, уже завершила подготовку к отопительному сезону котельная "Самара-Арена", которая снабжает теплом стадион, объекты полиции и МЧС, а также поселок "Жигулевские сады". Объект останавливали лишь на две недели в июне, чтобы провести ремонт оборудования.

Однако, по словам руководителя ООО "Вымпелгаз" Ольги Борисовой, есть комплекс котельных, в том числе малых населенных пунктов, которые работают над решением проблемы износа оборудования. Требуется либо проведение капитального ремонта, либо его замена. Главное в этом процессе — найти хорошего поставщика.

"В условиях импортозамещения и санкций мы стараемся предлагать заказчикам оборудование, которое делают у нас в России, так как заказывать его по параллельному импорту очень дорого. Отечественные производители и поставщики сейчас очень клиентоориентированы. Они предлагают оборудование, приближенное по техническим характеристикам к тому, что производят за рубежом. Это позволяет нам организовать качественную подготовку к отопительному сезону", — считает Ольга Борисова.

Котельные малых городов и сёл также могут получить новое оборудование, поучаствовав в конкурсе "Надежное тепло", который проводится в этом году в третий раз. Организаторы — Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области", "ПромКомплекСервис" и "Вымпелгаз".

"Основная цель — максимально помочь малым поставщикам теплоэнергоресурсов качественно подготовиться к отопительному сезону, а также внедрить на их объекты импортозамещающее оборудование. Мы уже получили около 100 заявок от котельных, принадлежащих муниципальным предприятиям, ТСЖ и УК. Каждая получит бесплатный аудит от жюри. Оцениваться будет качество поставляемого теплоносителя, техническое состояние оборудования и его экономичность, внешнее и внутреннее благоустройство, антитеррористическая готовность, уровень и качество диспетчеризации, а также количество аварий: чем их меньше, тем лучше. Победителей объявим осенью. Они получат ценные призы: приборы учета, котельное и насосное оборудование от наших спонсоров", — рассказал руководитель ООО "Промкомплектсервис" Вадим Орлов.

"Котельную в одиночку не построишь"

Важным этапом в процессе модернизации котельных в условиях импортозмещения является организация качественной коммуникации поставщиков оборудования и собственников энергообъектов. Одним из мероприятий, отвечающих этому запросу, стал форум "Теплогенерация", который ежегодно проводят в Самаре. На площадке не только проходит выставка отечественного оборудования и работают экспозиции проектных, монтажных, обслуживающих и ремонтных компаний, но и обсуждаются проблемы отрасли, инновации и тренды.

"Теплогенерация-2025" привлекла участников из Самарской области и других регионов страны, а также из зарубежных стран. Сейчас организаторы начали подготовку к форуму, который пройдет в 2026 году. Он будет третьим по счету.

"Планируем сделать акцент на самарских поставщиках оборудования и услуг, чтобы местные собственники котельных буквально на расстоянии шага могли лицом к лицу встретиться с представителями этих компаний и решить любую проблему. Ведь мало просто купить оборудование. Его надо смонтировать, обслужить, поставить на учет и т. п. Но в то же время форум останется межрегиональным. Мы понимаем, что невозможно всё делать в пределах Самарской области. Котельную в одиночку не построишь — это коллективный труд", — отметила исполнительный директор форума Ирина Стрижёва.