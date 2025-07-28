Чтобы морозы были не страшны: как самарские котельные готовят к отопительному сезону

Лето — жаркая пора для теплоэнергетиков. И речь не об уличном зное. Сейчас самое время подготовить свои объекты к работе в зимний период, чтобы потребители были обеспечены теплом без перебоев. Как продвигается работа в Самаре и области? Какие возможности есть у собственников энергообъектов в плане обновления оборудования? Что удалось достичь в рамках программы импортозамещения? Подробности — в нашей статье.
Под контролем минЖКХ
Подготовка к отопительному сезону — процесс технически сложный. Во-первых, требуется оценка состояния объектов. Во-вторых, проведение ремонта оборудования котельных и теплосетей, а при необходимости — их замена. Поэтому проводится работа поэтапно. На каждом шаге обеспечен контроль со стороны министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и муниципальных властей. Все проблемные вопросы обсуждают на заседаниях профильных штабов с участием представителей Ростехнадзора и ГЖИ.
"На данный момент физическая готовность к отопительному сезону составляет 58%. Для сравнения, в прошлом году показатель был 56%. То есть мы идем с небольшим опережением, притом что требования поменялись. Вступили в силу новые правила, которые изменили процедуру подготовки как для теплоснабжающих организаций, так и для управляющих компаний", — отметил заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Петр Токмак.
По его словам, у каждой ресурсоснабжающей организации есть свой план по ремонту аварийных участков теплосетей. В целом по региону должны переложить почти 200 км труб, в том числе 80 км — в Самаре. В Жигулевске заканчивается модернизация двух крупных котельных. Работы финансировал Фонда развития территорий, и объекты должны запустить в работу в этом году. В остальных котельных проводят текущий ремонт. Стадии готовности объектов разнятся.
Помощь в модернизации
Например, уже завершила подготовку к отопительному сезону котельная "Самара-Арена", которая снабжает теплом стадион, объекты полиции и МЧС, а также поселок "Жигулевские сады". Объект останавливали лишь на две недели в июне, чтобы провести ремонт оборудования.
Однако, по словам руководителя ООО "Вымпелгаз" Ольги Борисовой, есть комплекс котельных, в том числе малых населенных пунктов, которые работают над решением проблемы износа оборудования. Требуется либо проведение капитального ремонта, либо его замена. Главное в этом процессе — найти хорошего поставщика.
"В условиях импортозамещения и санкций мы стараемся предлагать заказчикам оборудование, которое делают у нас в России, так как заказывать его по параллельному импорту очень дорого. Отечественные производители и поставщики сейчас очень клиентоориентированы. Они предлагают оборудование, приближенное по техническим характеристикам к тому, что производят за рубежом. Это позволяет нам организовать качественную подготовку к отопительному сезону", — считает Ольга Борисова.
Котельные малых городов и сёл также могут получить новое оборудование, поучаствовав в конкурсе "Надежное тепло", который проводится в этом году в третий раз. Организаторы — Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области", "ПромКомплекСервис" и "Вымпелгаз".
"Основная цель — максимально помочь малым поставщикам теплоэнергоресурсов качественно подготовиться к отопительному сезону, а также внедрить на их объекты импортозамещающее оборудование. Мы уже получили около 100 заявок от котельных, принадлежащих муниципальным предприятиям, ТСЖ и УК. Каждая получит бесплатный аудит от жюри. Оцениваться будет качество поставляемого теплоносителя, техническое состояние оборудования и его экономичность, внешнее и внутреннее благоустройство, антитеррористическая готовность, уровень и качество диспетчеризации, а также количество аварий: чем их меньше, тем лучше. Победителей объявим осенью. Они получат ценные призы: приборы учета, котельное и насосное оборудование от наших спонсоров", — рассказал руководитель ООО "Промкомплектсервис" Вадим Орлов.
"Котельную в одиночку не построишь"
Важным этапом в процессе модернизации котельных в условиях импортозмещения является организация качественной коммуникации поставщиков оборудования и собственников энергообъектов. Одним из мероприятий, отвечающих этому запросу, стал форум "Теплогенерация", который ежегодно проводят в Самаре. На площадке не только проходит выставка отечественного оборудования и работают экспозиции проектных, монтажных, обслуживающих и ремонтных компаний, но и обсуждаются проблемы отрасли, инновации и тренды.
"Теплогенерация-2025" привлекла участников из Самарской области и других регионов страны, а также из зарубежных стран. Сейчас организаторы начали подготовку к форуму, который пройдет в 2026 году. Он будет третьим по счету.
"Планируем сделать акцент на самарских поставщиках оборудования и услуг, чтобы местные собственники котельных буквально на расстоянии шага могли лицом к лицу встретиться с представителями этих компаний и решить любую проблему. Ведь мало просто купить оборудование. Его надо смонтировать, обслужить, поставить на учет и т. п. Но в то же время форум останется межрегиональным. Мы понимаем, что невозможно всё делать в пределах Самарской области. Котельную в одиночку не построишь — это коллективный труд", — отметила исполнительный директор форума Ирина Стрижёва.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)