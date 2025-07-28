Жители Самарской области участвуют в чемпионате по профмастерству среди участников СВО "Абилимпикс"

Первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО "Абилимпикс" стартовал в Казани и объединил более 400 человек — это участники, эксперты и сопровождающие. По итогам будут отобраны 75 финалистов, которые продемонстрируют свои навыки в финале национального чемпионата "Абилимпикс" в октябре в Москве.

Чемпионат проводится по поручению президента России Владимира Путина. Организаторы — Минпросвещения России при поддержке Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества!", партнер деловой программы — Российское общество "Знание".

Приветствие участникам чемпионата направил президент Российской Федерации Владимир Путин. Он подчеркнул, что система поддержки участников и ветеранов боевых действий с ограничением по здоровью развивается, наполняется содержательными и востребованными планами и инициативами, учитывает конкретные жизненные ситуации.

"И на этом направлении такой масштабный, перспективный проект, призванный помочь нашим героям реализовать свои таланты и способности, содействовать профессиональному росту, получить новые знания и компетенции, занимает достойное место. Убежден, что в ходе соревновательной и деловой программы конкурсанты проявят себя в реальных делах и начинаниях, своими успехами и достижениями вдохновят фронтовых товарищей. И конечно, рассчитываю, что чемпионат, стартующий в Год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества, завоюет широкое общественное признание, станет традиционным", — подчеркнул гава государства.

С приветственным словом к участникам чемпионата обратилась статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анна Цивилева: "Национальный чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс" завоевал признание у работодателей, экспертов и инклюзивного общества нашей страны. Это не просто соревнования, а символ стойкости, мужества и силы воли защитников. "Абилимпикс" раскрывает героев как настоящих мастеров своего дела, которые, благодаря настойчивости и силе характера, готовы добиваться результатов ради развития России".

На церемонии открытия чемпионата от имени полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова участников и гостей приветствовал заместитель полпреда Александр Тихонов. "Для нашего округа большая честь принимать столь значимое мероприятие Всероссийского масштаба. Гостеприимный Татарстан создал максимально комфортные условия для участников соревнований и зрителей. Чемпионат объединил талантливых, смелых и целеустремленных людей, посвятивших жизнь служению отечеству. Тех, кто готов показать свое профессиональное мастерство и продолжить развивать и укреплять наше государство. Сегодня вы здесь, чтобы добиться новых высот в выбранных профессиях. Уверен, что ваше участие в чемпионате станет первым шагом на новом пути", — сказал замполпреда, участник первого образовательного модуля федеральной программы "Время героев" Александр Тихонов.

Адаптация участников СВО к мирной жизни, включая тех, кто получил инвалидность, расширения возможностей санаторно-курортного лечения, содействия в трудоустройстве отдельной категории бойцов после их возвращения с передовой, а также развитие адаптивного спорта — ключевые направления работы правительства Самарской области и губернатора Вячеслава Федорищева.

Соревнования чемпионата по профессиональному мастерству среди участников СВО "Абилимпикс" организованы по 15 компетенциям: "Веб-разработка (программирование)", "Оператор БПЛА", "Фотограф", "Ремонт и обслуживание автомобилей", "Промышленная робототехника", "Сварочные технологии" и другие. В компетенции "Столярное дело" примет участие Александр Тарабаров из Самарской области, в компетенции "Веб-разработка (программирование)" — Станислав Егоров. Оба участника — жители Жигулевска, были призваны в рамках частичной мобилизации в 2022 г., получили ранения и награждены за проявленное мужество. Для них участие в чемпионате — важный этап возвращения к мирной профессиональной жизни.

В составе делегации Самарской области также пять преподавателей региональных колледжей, прошедших конкурсный отбор для участия в чемпионате в качестве экспертов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поблагодарил участников чемпионата за их целеустремленность и силу духа. "Вы — наши герои, мы гордимся вашими подвигами и вашим гражданским мужеством. Вы прошли через серьезные испытания, защищая нашу родину, наших граждан, детей и их родителей. Это достойно глубокого уважения. Вы доказали, что ваш потенциал безграничен, а вклад в развитие России — это не только военная служба, но и созидательный труд, инновации, мастерство. Уверен, чемпионат позволит вам продемонстрировать свои профессиональные навыки и станет важным шагом к освоению новых профессиональных горизонтов. Желаю вам профессиональных успехов, достижений и побед!" — обратился Сергей Кравцов к участникам чемпионата.

Чемпионат "Абилимпикс" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Он станет ежегодной площадкой для системной поддержки ветеранов, объединяя усилия государства, бизнеса и общества в деле их профессионального развития.