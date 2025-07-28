Москвичи и приморцы чаще других страдают от невнимательных соседей: статистика ВСК

На долю происшествий с квартирами по риску "ответственность перед третьими лицами", когда застрахованный случайно затопил соседей или спровоцировал пожар в квартире рядом, приходится каждое 10 обращение в страховую компанию, посчитали в Страховом Доме ВСК. В среднем размер ущерба по таким ЧП оценивается в 80 тыс. рублей.

По оценкам ВСК, минимум 10% обращений по страхованию квартир с начала 2025 года связаны с ответственностью клиентов компании перед соседями.

В число регионов, где проживают самые безалаберные соседи, вошли:

Москва (41%) Приморский край (9%) Санкт-Петербург (7%) Тюменская область (4,5%) Удмуртия и Калининградская область (по 3,5%)

Максимальное количество таких происшествий с квартирами россиян происходит в начале года — 22% обращений зафиксированы в январе. В апреле соседи доставляют друг другу неудобства реже всего — 8% ЧП.

Почти 100% происшествий связаны с заливами. Реже происходят аварии систем канализации. В среднем размер ущерба по таким ЧП оценивается в 80 тыс. рублей.