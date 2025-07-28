Москвичи и приморцы чаще других страдают от невнимательных соседей: статистика ВСК

На долю происшествий с квартирами по риску "ответственность перед третьими лицами", когда застрахованный случайно затопил соседей или спровоцировал пожар в квартире рядом, приходится каждое 10 обращение в страховую компанию, посчитали в Страховом Доме ВСК. В среднем размер ущерба по таким ЧП оценивается в 80 тыс. рублей.
По оценкам ВСК, минимум 10% обращений по страхованию квартир с начала 2025 года связаны с ответственностью клиентов компании перед соседями.
В число регионов, где проживают самые безалаберные соседи, вошли:
- Москва (41%)
- Приморский край (9%)
- Санкт-Петербург (7%)
- Тюменская область (4,5%)
- Удмуртия и Калининградская область (по 3,5%)
Максимальное количество таких происшествий с квартирами россиян происходит в начале года — 22% обращений зафиксированы в январе. В апреле соседи доставляют друг другу неудобства реже всего — 8% ЧП.
Почти 100% происшествий связаны с заливами. Реже происходят аварии систем канализации. В среднем размер ущерба по таким ЧП оценивается в 80 тыс. рублей.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая