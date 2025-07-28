На "иВолге-2025" эксперты обсудили, каким будет мир в 2125 году

На молодежном форуме "иВолга-2025" состоялась футурологическая сессия "Горизонты 2125", посвященная визионерству и мечтам о будущем. Эксперты из различных областей представили свое видение технологий и трендов, которые определят жизнь человечества через 100 лет.

Руководитель направления стратегического развития экосистемы Технопарка "Сколково" Ксения Борисенко призвала участников форума не бояться мечтать и верить в свои идеи. Она представила примеры инновационных проектов, рожденных в "Сколково", таких как "Промобот", "Бери заряд", летающий мотоцикл и экзоскелет "Exoatlet", а также упомянула прорывные достижения в области искусственного интеллекта, в частности, вклад Ильи Суцкевера в создание ChatGPT.

"Нет ничего невозможного, если верить в свою идею и думать о том, как она будет выглядеть через 100 лет", — подчеркнула Борисенко.

Управляющий партнер r4group.ru Анна Тальянова, модератор сессии, представила обзор ключевых технологических трендов, которые, по ее мнению, определят облик будущего. В их числе: искусственный интеллект и машинное обучение, нанотехнологии и новые материалы, коботы и дополненная реальность, биотехнологии и человеко-машинные интерфейсы. Она также отметила перспективные направления, такие как строительство домов за 24 часа и печать органов и тканей.

Анна Тальянова подчеркнула перспективность производства в космосе, где отсутствие гравитации и пыли обеспечивает уникальные условия для создания идеально круглых форм и стерильных объектов. В числе других перспективных направлений — биопластики из водорослей, искусственное мясо и ткани из грибного мицелия.

Особое внимание было уделено важности замкнутого цикла производства, углеродно-нейтральным технологиям и переработке отходов.

Анна Тальянова подчеркнула, что "идеи рождаются между головами", однако предупредила о потенциальных рисках для частной жизни в эпоху тотальной цифровизации.

Генеральный директор АНО "Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "САМАРА" Константин Яшин поделился опытом развития отрасли беспилотных летательных аппаратов в России, подчеркнув важность поддержки молодых специалистов и открытой коммуникации внутри производственных команд. Он отметил, что еще несколько лет назад индустрия БПЛА находилась в "зачаточном" состоянии, а сегодня переживает бурный рост.

В ходе сессии участники форума активно задавали вопросы, делились своими идеями и принимали участие в обсуждении перспектив развития науки и технологий. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и вдохновением для молодых ученых и предпринимателей, стремящихся внести свой вклад в создание будущего.