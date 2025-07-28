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Экономика и бизнес

Перспективы развития промышленности в Самарской области обсудили на стратегической сессии

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вопросы развития промышленности в регионе и отраслевые приоритеты стали темой стратегической сессии, организованной минпромторгом Самарской области. В ней приняли участие более 70 экспертов — представителей промышленных предприятий, научных и образовательных организаций, органов государственной власти и общественных институтов.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Мероприятие стало частью большой работы над Стратегией социально-экономического развития региона до 2036 г., которая будет учитывать национальные цели, обозначенные президентом.
Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что совместно с жителями уже выработаны программные документы среднесрочного характера — утверждена программа развития Самарской области на ближайшие 5 лет. Вместе с тем, региону необходима актуальная, долгосрочная стратегия.
Стратегические сессии охватят все ключевые сферы экономики и позволят выработать совместные решения по их развитию.

"Стратегическая сессия открывает уникальную возможность объединить знания, опыт и идеи представителей бизнеса, науки и власти для формирования новых идей и направлений модернизации региональной промышленности. Только совместными усилиями мы сможем выстроить четкий вектор развития ключевых отраслей, обеспечивающий устойчивый экономический рост и повышение качества жизни в регионе", — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Сессия проходила в формате открытого обсуждения по пяти ключевым секциям: фармацевтическая отрасль, развитие химической промышленности, роботизация и автоматизация производственных процессов как инструмент повышения производительности труда, перспективы развития организаций аэрокосмического комплекса и ОПК, автомобилестроение.

В работе над предложениями для Стратегии развития приняли участие представители крупнейших промышленных предприятий региона, среди которых ООО "Средневолжская химическая компания", ООО "Озон Фарм", АО "Тяжмаш", ПАО "КуйбышевАзот"; региональных институтов развития: Гарантийный фонд Самарской области, Агентство по привлечению инвестиций. В стратсессии также приняли участие депутаты Самарской Губернской Думы, представители вузов и общественных организаций.
По итогам работы в группах были сформированы пять ключевых векторов развития, в рамках которых разработаны конкретные форсайт-проекты. Среди них: внедрение GMP-стандартов в образовательные программы подготовки специалистов для фармацевтической отрасли, создание центра компетенций для химической промышленности, создание стартап-площадки для молодежи в сфере роботизации и автоматизации и др.

Следующим этапом станет формирование рабочих групп по каждому из направлений в течение 10 дней, а также определение механизмов сопровождения проектов — проектных офисов, дорожных карт и точек контакта.

"Сессия завершилась формированием "Повестки развития промышленности Самарской области" — пакета конкретных проектов. Определены механизмы их реализации в партнерстве бизнеса и власти. Уверена, что это будет стартом новой фазы развития промышленности региона", — подчеркнула модератор стратегической сессии Наталия Медведева, руководитель бизнес-сообщества "Топ-менеджер, создающий будущее. Волга".

Разработанные инициативы будут учтены при формировании стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.

Условия для развития бизнеса создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

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