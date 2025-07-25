ОТП Банк открывает городские веранды и запускает летний фотоконкурс

Летние веранды — это когда шум города отступает, а перед глазами только уютные улицы, тёплый воздух, красота и ощущение, будто вы в отпуске. Именно для тех, кто находясь в Москве, хочет на несколько часов отдохнуть от городской суеты, ОТП Банк открыл три летние веранды в самых популярных местах столицы:
— Музей русского импрессионизма, 3-й этаж (Ленинградский пр., 15, стр. 11)
— Сад "Эрмитаж" (ул. Каретный Ряд, 3, стр. 15А)
— "КиберДом" (2-я Звенигородская, 12, стр. 18)
И для тех, кто хочет получить от мини-отпуска немного больше, чем просто позитивные впечатления, ОТП Банк предлагает принять участие в фотоконкурсе.
Для того чтобы претендовать на призы, необходимо:
- Подписаться на сообщество ОТП Банка во ВКонтакте
- Зайти на одну, две или все три веранды и сделать фото
- Опубликовать снимок у себя на странице Вконтакте с отметкой @otpbank_ru
- Участвовать в розыгрыше призов
Что можно выиграть:
- Снимок с одной веранды — дождевик и спортивная бутылка
- Две веранды — ракетки для пляжного тенниса и воздушный змей
- Все три веранды — сап-борд и мягкая игрушка "БуБу" с крыльями
Конкурс продлится с 23 июля до 21 августа, итоги будут подведены 22 августа. Победителям придут личные сообщения во "ВКонтакте", поэтому важно оставить личные сообщения открытыми и профиль доступным для связи.
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