ОТП Банк открывает городские веранды и запускает летний фотоконкурс

Летние веранды — это когда шум города отступает, а перед глазами только уютные улицы, тёплый воздух, красота и ощущение, будто вы в отпуске. Именно для тех, кто находясь в Москве, хочет на несколько часов отдохнуть от городской суеты, ОТП Банк открыл три летние веранды в самых популярных местах столицы:

— Музей русского импрессионизма, 3-й этаж (Ленинградский пр., 15, стр. 11)

— Сад "Эрмитаж" (ул. Каретный Ряд, 3, стр. 15А)

— "КиберДом" (2-я Звенигородская, 12, стр. 18)

И для тех, кто хочет получить от мини-отпуска немного больше, чем просто позитивные впечатления, ОТП Банк предлагает принять участие в фотоконкурсе.

Для того чтобы претендовать на призы, необходимо:

Подписаться на сообщество ОТП Банка во ВКонтакте

Зайти на одну, две или все три веранды и сделать фото

Опубликовать снимок у себя на странице Вконтакте с отметкой @otpbank_ru

Участвовать в розыгрыше призов

Что можно выиграть:

Снимок с одной веранды — дождевик и спортивная бутылка

Две веранды — ракетки для пляжного тенниса и воздушный змей

Все три веранды — сап-борд и мягкая игрушка "БуБу" с крыльями

Конкурс продлится с 23 июля до 21 августа, итоги будут подведены 22 августа. Победителям придут личные сообщения во "ВКонтакте", поэтому важно оставить личные сообщения открытыми и профиль доступным для связи.