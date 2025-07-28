МЧС назвало причину пожара в самарском кафе

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В 19:08 пожар в кафе на Кировском рынке ликвидирован на площади 250 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области