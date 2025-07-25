Электрощит Самара посетили представители АО "НПП "Исток" им. Шокина"

23-24 июля АО "ГК Электрощит — ТМ Самара" посетили представители АО "НПП "Исток" им. Шокина" — директор по реализации специальных программ Александр Бухарцев и заместитель директора по реализации специальных программ Владислав Хватков.

Гостей встречали генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов, коммерческий директор Иван Мишакин, заместитель генерального директора-директор завода "Русский Трансформатор" Сергей Коровин.

Представители АО "НПП "Исток" им. Шокина" посетили производственные площадки компании — в п. Красная Глинка и завод "Русский Трансформатор" — и ознакомились с продукцией компании. В центре пристального внимания — оборудование Электрощит Самара, технологии изготовления комплектных и низковольтных распределительных устройств (КРУ и НКУ), трансформаторов разного типа, а также возможные варианты сотрудничества.

АО "НПП "Исток" им. Шокина" находится в г. Фрязино Московской области. Это ведущее предприятие радиоэлектронной промышленности России с 83-летней историей. Основное направление деятельности сегодня — новые разработки и серийное производство современных и перспективных изделий СВЧ-электроники для всех видов связи и радиолокации. Входит в контур Государственной корпорации "Ростех".

Дмитрий Куприянов, генеральный директор Электрощит Самара:

"Интерес представителей АО "НПП "Исток" им. Шокина" к Электрощит Самара говорит о серьезной заинтересованности крупного предприятия в нашем оборудовании. Мы обсудили перспективы сотрудничества, обозначили возможные векторы партнерства. Считаю, Электрощит Самара и "НПП "Исток" при полном взаимодействии могут добиться эффекта синергии, например, в вопросах импортозамещения".