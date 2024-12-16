"Электрощит Самара" стал одним из победителей конкурса "Твердые знаки"

Компания "Электрощит Самара" стала победителем премии "Твердые знаки", организованной издательским домом "КоммерсантЪ-Волга".

Торжественная церемония вручения заслуженных наград состоялась в Самаре 13 декабря. "Электрощит Самара" одержал победу в номинации "Ъ - наш Коммерсант". Премия в этой номинации вручается компании за успешную адаптацию бизнеса в условиях санкционных ограничений.

После перехода под управление российского вертикально интегрированного промышленного холдинга "Акрон Холдинг" в 2022 году предприятие планомерно проводит работу по импортозамещению и локализации производства. Тогда же была выбрана стратегия компании по стандартизации и типизации продукции. Одним из основных изделий, регулярно поставляемых различным компаниям, стало комплектное распределительной устройство серии КРУ СЭЩ-80. За два года эта стратегия полностью оправдала себя. Ключевым заказчиком оборудования производства "Электрощит Самара" были и остаются предприятия атомной генерации, Госкорпорация "Росатом". Именно для этого заказчика КРУ СЭЩ-80-10Н сейчас поставляются с полностью отечественными комплектующими. По итогам испытаний комплектные распределительные устройства показали отличные результаты, подтвердив тем самым свои надежность и качество.

"Стоящая перед "Электрощит Самара" амбициозная цель - увеличить импортонезавизимость выше 90%, и во многом она уже достигнута. 90% всех закупок осуществляются у отечественных поставщиков. У нас появилась уникальная возможность - занять ниши, освободившиеся после ухода зарубежных компаний с российского рынка. Это вызов, требующий мобилизации ресурсов и инновационных подходов, но в то же время это и уникальный шанс для роста и укрепления лидирующих позиций "Электрощит Самара" в отечественной электротехнической отрасли. Успешное достижение этой цели позволит не только обеспечить стабильность собственного производства, но и внести значительный вклад в развитие отечественного машиностроения и импортозамещение в стратегически важной сфере. Это также послужит примером для других предприятий и подтвердит способность российского бизнеса адаптироваться и процветать даже в сложных геополитических условиях", - отметил генеральный директор "Электрощит Самара" Дмитрий Куприянов.