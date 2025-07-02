Электрощит Самара участвует в выставке "Электроэнергия. Передача и распределение"

Электрощит Самара принимает участие в технической выставке "ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение" (ЭЭПиР-2025). Она проходит в период с 1 по 3 июля в Москве в ЦМТ "Конгресс Центр".

Техническая выставка развернута на площади более 2000 м2. Представлены крупнейшие электроэнергетические компании России, представляющие свое оборудование. Электрощит Самара демонстрирует новое комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией КРУ СЭЩ-85.

В числе посетителей выставки — представители компаний группы "Россети", территориальных сетевых организаций, электроэнергетических компаний стран СНГ, отраслевых профильных вузов, других ведомств и организаций, занимающихся вопросами эксплуатации и развития распределительных электрических сетей.

В день открытия ЭЭПиР-2025 стенд Электрощит Самара посетил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак. Он проявил большой интерес к компании и — особенно — новому оборудованию.

Сегодня Электрощит Самара представляет комплектное распределительное устройство КРУ СЭЩ-85 с воздушной изоляцией. В серийное производство оно будет запущено уже летом 2025 года.

Дмитрий Полицковой, заместитель директора департамента электрических сетей Электрощит Самара: "КРУ СЭЩ-85 — это современное и безопасное комплектное распределительное устройство среднего напряжения с воздушной изоляцией. Оно отвечает самым высоким требованиям не только российских, но и международных стандартов, при его разработке в качестве базовых стандартов мы опирались на требования ГОСТ Р 55190 и МЭК 62271-200. КРУ получились максимально безопасным, надежным и простым в управлении. Область применения обширна, но, пожалуй в первую очередь оно заинтересует представителей электросетевых компаний и промышленных холдингов".